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Один из пострадавших получил контузию при взрыве в маршрутке в Воронеже

Следователи назвали основную причину взрыва в маршрутке в Воронеже

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Версия о неисправности технического оборудования маршрутки, в которой произошел взрыв газа в Воронеже, рассматривается в качестве основной причины инцидента. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в службах, изучается в том числе факт незаконного переоборудования транспортного средства с бензинового на газовое оборудование.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Кроме того, появились видеозаписи, на которых запечатлены последствия инцидента и кадры со спасением пассажиров.

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