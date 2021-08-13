Воронежец рассказал подробности спасения людей при взрыве автобуса

Жертву взрыва газа в маршрутке в Воронеже, которой оторвало ноги, спасали на месте инцидента жители города — ее конечности вынесли из салона, а также попытались остановить обильное кровотечение. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал один из очевидцев инцидента Игорь Пахачев.

Он также добавил, что взрыв газа в маршрутке произошел тогда, когда транспортное средство находилось на остановке. Одна из пострадавших утверждала, что хлопок прогремел примерно через две минуты после того, как она села в автобус.

«Я принес ее ноги, говорю: «Вот твои ножки, не переживай, тебе их пришьют, всё нормально». Смотрю, она кровью конкретно начала истекать, мы стали ей перетягивать ноги ремнями, со штанов подоставали. Всё сделали, потом стали доставать остальных людей. Первую женщину, у нее были просто порваны ноги. Взрыв в автобусе произошел, по всей вероятности, из-под низа», — рассказал очевидец в ходе своей беседы с телеканалом РЕН ТВ.

Пахачев помнит, как после первой взрывной волны началась паника — люди бросились в разные стороны, а кто-то кричал о втором хлопке. Мужчина сразу сообразил, что это несчастный случай, и бросился на помощь пассажирам автобуса через боковые окна.

Первым делом Пахачев оказал помощь девочке, которая была зажата между сидениями маршрутки. По его словам, у пострадавшей были сломаны ребра. Затем воронежец увидел водителя транспортного средства, который находился в шоковом состоянии и не понимал происходящего.

«Доставали, помогли, кому смогли. Пособирал потом личные вещи пострадавших: рюкзаки, кошельки, телефоны. Положил водителю на капот, начал ему говорить, что я ему вещи людей поскладывал, он мне начал кричать: «Меня главный механик убьет, что мне говорить главному механику?» Короче, водитель тоже был в шоке, вообще не соображал, что происходит», — поделился Пахачев.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам. Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Также появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.