Прямой эфир
Наука
Рогозин назвал космонавтику средством для выживания людей на Земле
Общество
По факту ЧП с маршруткой в Воронеже возбуждено уголовное дело
Мир
Взрыв в жилом доме произошел в эстонском Тарту
Экономика
Шульгинов сообщил о полноценном обеспечении России топливом
Общество
Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 18 человек
Мир
ВОЗ соберет новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса
Мир
Пять человек погибли в английском Плимуте в результате стрельбы
Мир
На курортах Египта для туристов из РФ организовали 15 досмотров
Общество
Аксёнов сообщил о прогнозах большого количества осадков в Керчи

Очевидец рассказал о спасении людей в Воронеже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очевидец взрыва автобуса в центре Воронежа Игорь Пахачев рассказал телеканалу «TV Губерния», как спасали людей, оставшихся внутри салона.

По его словам, люди сначала запаниковали и стали разбегаться в стороны, потом он решил оставить супругу с детьми на остановке, чтобы вместе с другими помочь пострадавшим.

«Первое, что увидел, — девочка 11–12 лет. Ее зажало между сиденьями. Мы вдвоем с парнем эти сиденья порвали и достали девочку. Очевидно, у нее были поломаны ребра», — рассказал мужчина.

Газовая атака: взрыв сравнял с землей трехэтажное здание
Только по счастливой случайности при ЧП во Владикавказе никто не погиб

Также Пахачев увидел внутри женщину с оторванными ступнями — ее попытались поднять, но левая нога была разорвана по бедру.

«Взрыв был, будто минометом, но по силе умноженный на два. По звуку это напоминало удар снаряда об стену. Когда мы только вошли в автобус, ногам было очень жарко, как при пожаре», — сообщил очевидец и добавил, что внутри стоял едкий запах.

Инцидент произошел 12 августа во время посадки пассажиров на Кольцовской улице. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке. Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.

Также в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, число пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже увеличилось до 18 человек.

Одна из пассажирок, которой оторвало ногу, скончалась.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021