Очевидец рассказал о спасении людей в Воронеже

Очевидец взрыва автобуса в центре Воронежа Игорь Пахачев рассказал телеканалу «TV Губерния», как спасали людей, оставшихся внутри салона.

По его словам, люди сначала запаниковали и стали разбегаться в стороны, потом он решил оставить супругу с детьми на остановке, чтобы вместе с другими помочь пострадавшим.

«Первое, что увидел, — девочка 11–12 лет. Ее зажало между сиденьями. Мы вдвоем с парнем эти сиденья порвали и достали девочку. Очевидно, у нее были поломаны ребра», — рассказал мужчина.

Также Пахачев увидел внутри женщину с оторванными ступнями — ее попытались поднять, но левая нога была разорвана по бедру.

«Взрыв был, будто минометом, но по силе умноженный на два. По звуку это напоминало удар снаряда об стену. Когда мы только вошли в автобус, ногам было очень жарко, как при пожаре», — сообщил очевидец и добавил, что внутри стоял едкий запах.

Инцидент произошел 12 августа во время посадки пассажиров на Кольцовской улице. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке. Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.

Также в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, число пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже увеличилось до 18 человек.

Одна из пассажирок, которой оторвало ногу, скончалась.