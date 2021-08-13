Прямой эфир
Мир
Не менее 21 человека погибли из-за наводнений в китайской провинции Хубэй
Происшествия
В Белгородской области начали эвакуацию шахты комбината
Происшествия
Инспектора охотуправления ранили при обстреле машины в Приамурье
Мир
В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5
Политика
В ЦРУ задумались о создании спецотдела по Китаю
Общество
В 2021 году россияне начали собирать детей в школу раньше обычного
Мир
В беспорядках в тюрьме Эквадора убили шесть заключенных
Общество
Движение возобновили на месте взрыва автобуса в Воронеже
Общество
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Кемеровской области

Очевидец заснял спасение людей из взорвавшегося автобуса в Воронеже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очевидец заснял, как очевидцы спасали людей из взорвавшегося автобуса в центре Воронежа. Кадры последствий инцидента появились в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

В ролике видно, как неравнодушные граждане поспешили на помощь пострадавшим, начали вытаскивать из автобуса, оказывать оказывают первую помощь. На кадрах также видно, что люди в крови. По всей видимости, у пострадавших больше всего травмированы ноги. Кто-то вообще не может стоять на ногах. Одна из пострадавших лежит на земле прямо рядом с автобусом.

Истина вины: что грозит насмерть сбившей детей в Солнцево студентке
Эксперты призвали оборудовать все многополосные дороги светофорами или «лежачими полицейскими»

Взрывом также повредило остановку, у которой в момент происшествия стояли люди.

«Это просто ужас, крыша вся раскрылась, бока вс` вырвало у него», — рассказал автор видео.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Кроме того, появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021