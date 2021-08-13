Очевидец заснял спасение людей из взорвавшегося автобуса в Воронеже

Очевидец заснял, как очевидцы спасали людей из взорвавшегося автобуса в центре Воронежа. Кадры последствий инцидента появились в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

В ролике видно, как неравнодушные граждане поспешили на помощь пострадавшим, начали вытаскивать из автобуса, оказывать оказывают первую помощь. На кадрах также видно, что люди в крови. По всей видимости, у пострадавших больше всего травмированы ноги. Кто-то вообще не может стоять на ногах. Одна из пострадавших лежит на земле прямо рядом с автобусом.

Взрывом также повредило остановку, у которой в момент происшествия стояли люди.

«Это просто ужас, крыша вся раскрылась, бока вс` вырвало у него», — рассказал автор видео.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Кроме того, появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.