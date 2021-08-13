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По факту ЧП с маршруткой в Воронеже возбуждено уголовное дело

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Следственными органами СУ СК по Воронежской области по результатам первоначального осмотра места взрыва маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Ненадлежащее оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан»).

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для оказания следователям практической помощи в Воронеж направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Инцидент произошел 12 августа во время посадки пассажиров на Кольцовской улице. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке. Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.

Также в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, число пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже увеличилось до 18 человек.

Одна из пассажирок, которой оторвало ногу, скончалась.

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