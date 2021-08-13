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Один из пострадавших получил контузию при взрыве в маршрутке в Воронеже

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Один из пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже получил контузию, его временно оглушило.

В данный момент молодой человек находится в больнице. По его словам, он плохо слышит, а из-за контузии в голове у него постоянный шум.

Юноша рассказал, что не сразу понял, что именно произошло, но почувствовал сильный удар по голове. Взрыв, по его словам, был сзади, а он сам сидел спереди.

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Он также рассказал, что после взрыва сразу выбежал из автобуса.

«Когда выбежал из автобуса, паника была, конечно. Я сразу среагировал, выбежал», — рассказал собеседник.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам. Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Также появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.

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