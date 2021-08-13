Мэр Воронежа поручил восстановить поврежденную взрывом дорогу к утру

Спецслужбы Воронежа постараются восстановить участок дороги, который был поврежден в результате взрыва газа в маршрутке, к утру. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Он отметил, что руководство Воронежа намерено приложить все усилия, чтобы проконтролировать состояние подвижного состава общественного транспорта.

«В ночь есть еще одна задача — после завершения работы оперативных служб привести дорогу в порядок. Поставил задачу комбинату благоустройства Ленинского района: как только будет возможно, вывести на Кольцовскую необходимое количество людей и техники, чтобы к утру обеспечить ее чистоту и возможность проезда», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале воронежского мэра.

Кстенин также выразил соболезнования родным и близким погибшей в результате взрыва в маршрутке женщины.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам. Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном.

Также появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

Всего, по данным замначальника Центра медицины катастроф по Воронежской области Игоря Воробьёва, в результате взрыва пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.