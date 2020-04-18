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Трамп в течение месяца почти не покидал Белый дом

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что почти не покидал свою резиденцию в Вашингтоне после вспышки коронавирусной инфекции в стране.

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«Мне рекомендовали не путешествовать. Я нахожусь в Белом доме месяц», — заявил американский лидер журналистам на брифинге 17 апреля.

По его словам, он всего раз покидал территорию резиденции, чтобы принять участие в мероприятии по отправке в Нью-Йорк корабля ВМС США Comfort на 1 тыс. коек на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в штате.

Кроме того, Трамп выразил желание поскорее вернуться к своей предвыборной кампании. А накануне объявил, что США уже преодолели пик вспышки коронавируса.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — более 700 тыс. и по числу летальных исходов — свыше 37 тыс.

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