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Компания устроила танцы с шашлыками в первый день карантина в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Компания молодых людей в ночь на 29 марта устроила вечеринку с танцами и шашлыками на Воробьевых горах в Москве, игнорируя призывы оставаться дома на объявленной нерабочей неделе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Молодые люди собрались поздно ночью на машинах, включили громкую музыку и устроили танцы в полуобнаженном виде. Происходящее они снимали на видео и транслировали в Instagram.

Кроме того, компания решила открыть шашлычный сезон, они собрались вокруг мангала, вместе с едой, которую привезли с собой.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

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Москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр города Сергей Собянин обратился к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

Во всех регионах России действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 28 марта, общее число заболевших в России достигло 1264, скончались семь пациентов — пятеро в Москве, один в Оренбургской области и один в Санкт-Петербурге.

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