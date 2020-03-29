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В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости
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Въезд в города Кировск и Апатиты Мурманской области ограничат на 14 дней из-за коронавируса. Об этом в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, ограничения вступят в силу с 06:00 по местному времени (совпадает с мск) 29 марта. Въехать в города можно будет только по постоянной или временной регистрации.

В оперативном штабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области это решение связано с угрозой распространения вируса, а также из-за увеличения числа людей с предварительно положительным результатом анализа на COVID-19 в Апатитско-Кировском районе.

По данным на 28 марта в регионе подтверждены три случая заражения коронавирусом, еще у 16 человек оказались предварительно положительные результаты тестов на COVID-19.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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