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В Мурманской области подтвердился третий случай заболевания COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Мурманской области выросло до трех человек. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе.

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Все заразившиеся приехали из других стран. Первый, заболевший — гражданин Ирландии, приехавший в Мурманск на шахматный турнир. Второй мужчина вернулся с Кубы и никому не сообщил о своей поездке. О ней стало известно только после того, как мужчина почувствовал себя плохо и обратился к врачу.

Третий случай зафиксирован у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию. Женщина работает в местном МФЦ. Вернувшись из поездки, она не стала соблюдать режим самоизоляции и вышла на работу. Сейчас всех контактировавших с ней проверяют на вирус.

Сейчас в Мурманской области действуют ограничения, чтобы эпидемия не распространилась в регионе. С 26 марта по 14 апреля все жители старше 65 лет должны быть на обязательной самоизоляции. Также закрыты все фитнес-центры, бассейны, детские игровые комнаты, кинотеатры, ночные клубы и другие развлекательные и культурные учреждения. Школьники до 31 марта находятся на каникулах, а потом для них хотят ввести дистанционное обучение.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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