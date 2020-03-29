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В уфимском клубе в первый день карантина устроили вечеринку

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Фото: РЕН ТВ
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«Антикарантинную» вечеринку устроили в одном из клубов Уфы в субботу, 28 марта, несмотря на введенный властями Башкирии режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Указ, в частности, предписывает ночным клубам, дискотекам и прочим увеселительным заведениям приостановить деятельность.

Как сообщает РЕН ТВ, вечеринка активно продолжалась до момента, пока заведение не посетили сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские взяли объяснительные с участников мероприятия. Хозяину клуба грозит крупный штраф.

В свою очередь, представители администрации заведения заявили, что мероприятие проводилось законно.

26 марта сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал членам правительства республики и главам муниципалитетов сдать тест на коронавирус.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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