«Нынешний отбор на чемпионат мира — это маразм»

Виктор Бычков — один из самых успешных менеджеров в российском баскетболе. За 13 лет под его руководством БК «Химки» стал топ-клубом, выиграл Единую лигу – 2011 и Еврокубок-2011/12. Функционер привез в Подмосковье таких звезд мирового баскетбола, как Хорхе Гарбахоса, Карлос Дельфино, Рубен Волковицки, Мелвин Букер и Кит Лэнгфорд. Во многом благодаря Бычкову, который долгое время был одним из лучших баскетбольных арбитров СССР и России, шанс проявить себя получили Тимофей Мозгов и Виталий Фридзон.

В интервью «Известиям» бывший генеральный директор «Химок» оценил уровень судейства на чемпионате мира – 2019 и шансы мужской сборной пробиться на Игры-2020. Во время беседы спортивный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) рассказал, как подмосковный клуб оказался на грани банкротства, а также о человеческих качествах Гарбахосы и многочасовых телефонных разговорах с Серджио Скариоло.

О судействе ЧМ-2019

— Вы сейчас связаны с баскетболом?

— Я пенсионер и могу позволить себе отдыхать в своем возрасте, но в силу некоторой востребованности в баскетбольной сфере меня часто просят помочь в решении каких-то вопросов. Так, я занимаюсь судейским комитетом Федерации баскетбола Московской области и немного развитием любительского баскетбола в Центральном федеральном округе.

В Московской области большой календарь баскетбольных соревнований, поэтому нужно достаточно арбитров определенной категории, которые обслуживали бы все эти турниры. Мы занимаемся подготовкой этих специалистов, и в последние годы дело двинулось в правильном направлении, появилось достаточное количество молодых ребят, имеющих перспективу стать неплохими судьями.

— Один из них — Артем Лаврухин — будет работать на матчах Евролиги следующего сезона...

— Да, причем у него был не самый высокий внутрироссийский рейтинг. Однако своей работой на международных юношеских соревнованиях он обратил на себя внимание представителей Евролиги. Можно сказать, Артем вытащил счастливый билет. Но удержаться и зарекомендовать себя уже на новом уровне — еще более сложная задача. Так что желаю ему идти только вперед. На мой взгляд, он серьезный парень — должен выстоять и победить.

Кроме Лаврухина на высшем уровне от Мособласти в российском баскетболе судят Алексей Ревенко, Сергей Фахретдинов и Федор Дмитриев. Надеюсь, скоро к ним прибавятся еще пара человек.

Бычков_6 Артем Лаврухин Фото: neftbasket.ru

— Из-за конфликта Евролиги и ФИБА чемпионат мира в Китае не судили арбитры Евролиги, и это отразилось на результатах. Как можно решить эту проблему?

— Это ужасная ситуация. Лучшие арбитры должны работать на лучших турнирах. Вне зависимости от взаимоотношений ФИБА и Евролиги. Это ясно любому здравомыслящему человеку. Век спортсмена очень ограничен. И не попасть на Олимпиаду из-за того, что кто-то с кем поругался и тебя судили люди, которых близко нельзя подпускать к играм такого уровня, очень глупо. Кто будет в этом виноват? Загклис, Бертомеу? Кому игроки должны предъявлять претензии?

В целом судейство было такое, что застонали представители всех сборных.

О выступлении сборной

— Сборная России заняла 12-е место в Китае. Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что это — наш уровень на данный момент. Согласны?

— Сборная вряд ли могла выступить лучше. Сергей Базаревич столкнулся с очень серьезными кадровыми потерями. Почему так произошло — отдельный вопрос. У нас не было первых и пятых номеров высокого класса. А в баскетболе успехов не добиваются с такими коллективами.

Но те ребята, которые выступали за национальную команду, проявили себя достойно. За них не было стыдно. Со знаком минус, пожалуй, стоит отметить только матч с Польшей. Да и то нельзя сказать, что они сыграли ужасно. Просто своими предыдущими играми сборная привела нас к завышенным ожиданиям.

— Понятно, что на ЧМ-2019 не смогли приехать пять ключевых игроков, но почему в России такой ограниченный круг кандидатов в сборную?

— Игроки есть всегда. Просто должно сойтись много факторов. Например, до ЧМ-2019 я практически не знал о возможностях Григория Мотовилова. Но сказать, что он плохо провел турнир, у меня язык не поворачивается. Станет ли он звездой, покажет время. Но таких ребят может быть много, просто мы про них не знаем. В последние годы из-за отсутствия большого количества высококлассных баскетболистов в нашей сборной постоянно играли одни и те же ребята — 15–20 игроков. И многие из них — баскетболисты, которые стали героями чемпионата Европы – 2005 (U-20) в Чехове. Это была замечательная сборная 1985–1986 годов рождения. Но они стареют — им уже за 30. Заполнить все пустоты ими не получается.

Да, Курбанов и Воронцевич сыграли на своем уровне, прилично выглядел Семен Антонов. Выделю Фридзона, который бился, старался. У него не получалось в нападении, но он пытался компенсировать это самоотдачей и игрой в защите. Для молодых его действия должны стать примером.

Бычков_5 Семен Антонов в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу – 2019 между сборными командами Польши и России Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— У вас есть понимание, почему так много ведущих игроков не поехало в Китай? Это просто совпадение?

— У меня нет ответа на этот вопрос, и тем более я не могу упрекать кого-то из ребят. Наверное, при всех случайностях мы могли собрать более боеспособный состав. Надо пытаться предусмотреть эти ситуации раньше: кому-то сделать операцию сразу по окончании клубного сезона, кому-то создать условия для восстановления. Поэтому все вышеперечисленные вопросы к РФБ.

— Что скажете про увеличение числа команд на ЧМ с 24 до 32?

— В ФИБА говорят, что это способствует популяризации баскетбола. Но с этим трудно согласиться. В Китай приехало много откровенно неконкурентоспособных команд. Ни одна азиатская и ни одна африканская сборная не смогли преодолеть первый групповой этап. О чем это говорит? Не лучше ли было бы собрать 16 сильнейших сборных? При этом Африке и Азии дать по одному месту, чтобы соблюдать спортивный принцип. Игры, которые заканчиваются с разницей «+30» и «+60», не красят такую яркую вывеску, как ЧМ.

А вспомните, как проходил отбор на нынешний ЧМ. Всё это безобразие с календарем, когда лучшие игроки должны были выбирать, где играть, а федерации — упрашивать клубы отпустить игроков. На мой взгляд, это маразм.

— Словения и Хорватия не пробились в Китай, но получили wild card в олимпийскую квалификацию. Там у России будут шансы попасть на Игры-2020?

— Хочется в это верить. Хотя в квалификации подбирается такая компания... Будет очень сложно финишировать первыми в своей шестерке. Возможно, проще было дойти до полуфинала ЧМ-2019.

Но если у мужчин еще есть шансы, то наша женская сборная пропустит уже вторые Игры подряд. И это очень печально, учитывая, что во времена СССР мы практически всегда были в медалях на ОИ.

— На Евробаскете-2019 в сборной было много молодых игроков...

— Понимаю, но проигрывать Швеции — перебор. Самое интересное, после такого провала не было сделано никаких оргвыводов. Уволен Олаф Ланге. А дальше что? Все спокойно сидят на своих местах, в РФБ ни одного увольнения. Получается, во всем виноват Ланге. А где оценка Минспорта? Или клубные успехи его вполне удовлетворяют? Эта ситуация мне непонятна.

Бычков_1 Олаф Ланге Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

О зарплате Гарбахосы

— Вы когда-нибудь рисковали жизнью ради баскетбола?

— Нет, конечно.

— Тогда спросим по-другому: вам угрожали?

— Я не могу себе даже такого представить. Но расскажу одну историю: в силу своего характера и азарта я частенько попадал на прием к кардиологам. И они в ответ приходили на баскетбол. И когда они видели, как я переживаю за команду, как реагирую на каждый неудачный эпизод, говорили мне, что я должен бы чаще посещать их. Моя вовлеченность и азарт в конечном итоге до добра бы не довели. Поэтому я принял решение остановиться.

— Не хотели бы вернуться к оперативной работе?

— Всему свое время. Понимаю, что все мы не вечны и силы людей не безграничны. В свои 70 я понимаю, что не могу полностью посвящать себя любимому делу. Но если я могу кому-то быть полезен дистанционно, то с удовольствием рассмотрел бы такие варианты.

— По нашей информации, лидеры «Химок» Хорхе Гарбахоса и Карлос Дельфино получали $2,5–3 млн в год. Учитывая, что это было десять лет назад, это космические деньги. Заслуживали ли они их?

— Вот приходите вы на базар и видите: продается гусь, который стоит тысячу рублей. Вы спрашиваете, почему так дорого. Если продавец окажется вежливым, он скажет: «Извините, такая цена». Если нет, пошлет вас подальше. Такая же примерно ситуация и на трансферном рынке. Если за игрока дают такую цену, то игрок стоит этих денег.

— Если Гарбахоса и Дельфино провели яркие сезоны в «Химках», то подписания Рауля Лопеса и Карлоса Кабесаса можно назвать провальными. Согласны?

— Да, они не смогли показать себя в «Химках». Но легко рассуждать такими категориями постфактум. Например, возьмем историю Кабесаса. Мы брали его в качестве игрока сборной Испании, который вызывался в одну из сильнейших национальных команд мира при двух разных тренерах. Значит, его видели в составе, рассчитывали на него. В «Химках» по каким-то причинам ему не удалось освоиться, но это не говорит о том, что он слабый игрок.

— То есть вы не признаете свою ошибку?

— Почему же, признаю. Я так же ошибался, как и все люди. Сложно говорить про прошедшие времена. Было много хорошего, но были и сложности. Я всё пропускал через себя.

— Бывало, что зарплаты игроков ставили клуб в стесненные условия?

— Был случай, который связан с Хорхе Гарбахосой. Когда он был в клубе, у нас возникли финансовые сложности. Они едва не привели к тому, что нас надо было бы признать банкротами. Начались долгие переговоры о прекращении сотрудничества, не самые приятные. В итоге я десять раз готов сказать спасибо Хорхе за понимание ситуации. Он пошел нам навстречу, и в итоге мы смогли удержаться на плаву.

В целом Гарбахоса очень честный и порядочный человек. Он доказал, что является не только великим игроком, но и сильным функционером. В 2019 году Хорхе стал президентом федерации баскетбола Испании, и их сборная выиграла чемпионат мира. Хочу поздравить его с таким шикарным дебютом.

Бычков_2 Хорхе Гарбахоса Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Можете объяснить, почему в ваши времена топовых игроков подписывали на три года, а не как сейчас, по схеме «1+1»?

— Вы знаете, в наше время иностранные игроки с опаской ехали в Россию. Это были иностранцы очень высокого уровня, которые выступали в NBA и ставили определенные условия. Приглашать их было очень сложно. Они могли поехать в чемпионат Испании и получать чуть меньше, но быть дома. Поэтому приходилось давать им такие гарантированные контракты.

Сейчас всё наоборот. Легионеры сами хотят подписать контракт на год. Это связано с тем, что если они будут показывать себя с лучшей стороны, то им проще будет уйти в другие клубы.

О Тимофее Мозгове

— Вы стояли у истоков создания «Химок». Можно назвать вас одним из основателей клуба?

— Нет. Основателем и человеком, который стоял у истоков клуба, был Сергей Елевич. Во многом из-за него такая команда появилась на баскетбольной карте России.

— Назовете топ-5 игроков в истории «Химок»?

— Виталий Фридзон, Тимофей Мозгов, Мелвин Букер, Келли Маккарти, Карлос Дельфино. Последний был самым талантливым. Отдельно бы я отметил Сергея Моню. Он стал знаковым человеком для клуба, отдав «Химкам» много лет. Сережа всегда вел себя порядочно и на 100% заслужил любовь и уважение болельщиков.

— Считаете ли вы, что Алексей Швед лучший игрок Европы прямо сейчас?

— Я бы сказал, что он самый яркий игрок Европы. Отвечу так.

— Кто был лучшим тренером «Химок», когда вы управляли клубом?

— Не хотелось бы выделять кого-то одного, но всё же скажу теплые слова про Серджио Скариоло. Его заслуга в том, что Тимофей Мозгов стал тем, кем он стал. Мы нашли его у Анатолия Штейнбока в Санкт-Петербурге. Но он долго ждал своего шанса при разных специалистах, и именно итальянец дал ему шанс проявить себя на новом уровне.

Скариоло — безусловно, талантливый и грамотный тренер. Но также это и тяжелый человек. Его звонки, когда мы говорили по телефону по два-три часа, до сих пор снятся мне в страшных снах.

Бычков_3 Серджио Скариоло Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Наверняка у вас есть история про Мозгова, которую никто не знает?

— Был случай, когда Тимофей хотел покинуть «Химки». Это было на восходе его карьеры. Он много общался с Петром Губановым и Игорем Смыгиным. В какой-то момент они посчитали, что заслуживают большего, и уехали в Сургут, заявив, что хотят разорвать контракт с «Химками». Мне пришлось приложить максимум переговорных усилий, чтобы образумить их и вернуть в клуб. Так мы могли лишиться Мозгова, а он — своей карьеры.

— Фридзона можно назвать воспитанником «Химок»?

— Безусловно. Помню, мы играли против петербургского «Динамо» и безнадежно проигрывали. Тренер не знал, что делать, и решил дать поиграть молодым. Фридзон был тогда глубоким запасным, но вышел на площадку и своими точными трехочковыми решил исход матча в пользу «Химок». С тех пор он больше не садился на скамейку и долгие годы был лидером клуба. Только вдумайтесь — человек прошел путь от любителя в Брянской области до капитана сборной. Можно смело сказать, что это огромное достижение.

О примере Саратова

— Возможно, риторический вопрос. Когда российский баскетбол сможет выйти на самоокупаемость?

— Если говорить правду, никогда. Я видел разные стадии развития российского баскетбола. Расскажу историю. Однажды мы нашим менеджерским составом ездили в Вашингтон, были на базе «Уизардс», в их офисе. После этой поездки у меня сложился пазл, почему клубы NBA так много зарабатывают. Они получают огромные деньги от ТВ-контрактов. У наших клубов этой статьи дохода просто нет. К тому же там высокие цены на билеты, клубную атрибутику, и на всё это есть спрос. А теперь представьте себе ситуацию, как это будет работать у нас. Если мы сделаем цены на билеты от 3 тыс. рублей, кто пойдет у нас на баскетбол? На матчи будут ходить по 5–10 человек. Даже в Москве эта цифра не перевалит за сотню.

Помню, когда я переехал в Москву, в 1966 году, попасть в «Лужники», которые вмещали более 100 тыс зрителей, было практически невозможно. Чтобы достать билеты на рядовой футбольный матч, надо было постараться. Или на стадион «Динамо» в Петровском парке — та же самая история. Весь север столицы туда ходил. Сейчас же у молодежи другие виды развлечений — компьютерные игры, торговые центры.

— Кого вы бы назвали главным фанатом российского баскетбола?

— Владимира Евстафьевича Родионова. С 1985 года по сегодняшний день человек на своем примере показывает, что можно создать команду в регионе, которая даст достойный результат с очень ограниченным бюджетом. И всё это благодаря усилиям одного человека. Да, по-хорошему он сумасшедший, но именно на таких людях и держится наш баскетбол.

Бычков_4 Владимир Родионов Фото: avtodor.ru

— Экс-игрок сборной России, бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани находится под стражей по обвинению в хищении 44 млн рублей. На этой неделе прокурор попросил для него 3,5 года в колонии общего режима. Что вы думаете об этом?

— Я хорошо знаю Диму как прекрасного игрока и всегда видел его с самой порядочной стороны. Он всегда был исключительно порядочным человеком, и я считаю, что он не мог заниматься финансовыми махинациями. Это мое мнение.