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Паркетное соглашение: профсоюз Евролиги выбил послабления для игроков

Клубам-частникам запретили штрафовать баскетболистов и расселять их в двухместные номера на выездах
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Фото: euroleague.net
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Клубам Евролиги запретили штрафовать игроков и проводить двухразовые тренировки, если команда играет матчи дважды в неделю. В случае когда задолженность по зарплате достигает двух месяцев, клуб лишается права подписывать новичков. Эти и другие правила, защищающие интересы баскетболистов, теперь закреплены в новом регламенте турнира. Инициатором изменений выступил профсоюз игроков Евролиги. Его возглавляет форвард «Фенербахче» Луиджи Датоме, первый вице-президент — капитан ЦСКА Кайл Хайнс. Директор профсоюза — словенец Боштян Нахбар, имеющий богатый опыт выступления в NBA и Евролиге.

Профсоюз игроков Евролиги, созданный летом 2018 года, добился первых ключевых решений в пользу баскетболистов. Об этом «Известиям» сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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— Как говорится, нашему волюнтаризму пришел конец (смеется). Решения профсоюза уже претворены в жизнь в новом регламенте. Например, теперь запрещено штрафовать игроков, на следующий день после игры тренировка может быть не ранее полудня, с тейпами можно работать только раз в день (речь о тренировке с полным контактом. — «Известия»). В неделю с двумя матчами запрещено проводить более одной тренировки в день. На выезде игроки должны жить только в одноместных номерах. Главных тренеров в некотором смысле может порадовать, что в случае их смерти семья получит все положенные по контракту выплаты, — рассказал «Известиям» Андрей Ватутин.

Еще один важный момент, закрепленный в регламенте: в случае более чем двухмесячной задолженности по зарплате клуб лишается права подписывать новых игроков.

— Это правило получило одобрение у всех представителей Евролиги, — пояснил «Известиям» директор профсоюза Боштян Нахбар. — Игроки, выступающие в турнире, должны быть уверены в обеспечении своих контрактов. Ранее неоднократно возникали случаи, когда клубы-частники Евролиги задерживали заработную плату, при этом продолжали усиливать состав по ходу сезона. Это недопустимо.

Боштян Нахбар доволен изменениями в регламенте, принятыми по инициативе профсоюза.

— Увеличивается время восстановления между играми и уменьшается риск получения травм, — отметил он. — Регламент Евролиги этим летом стал гораздо более лояльным для игроков.

В своей работе профсоюз Евролиги ориентируется на коллег из NBA. Там между профсоюзом и лигой заключается коллективное соглашение. В нем в том числе прописан потолок зарплат игроков, правила проведения обменов и драфта.

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Когда NBA и профсоюз не могут договориться о коллективном соглашении, в турнире наступает локаут (временная остановка работы). В истории NBA было уже четыре локаута, последний — в 2011 году. Он продлился 161 день, когда команды не могли проводить сделки, обмениваться игроками или подписывать новичков, а баскетболисты не могли тренироваться и общаться с сотрудниками клубов NBA.

Нынешнее коллективное соглашение между профсоюзом и NBA было заключено в январе 2017 года и действует до окончания сезона-2023/24.

— Понятно, что профсоюз NBA во главе с Крисом Полом — это ориентир для нашей работы, — сказал Боштян Нахбар. — Но важно понимать, что у Евролиги не было профсоюза вплоть до 2018-го. И тот факт, что буквально за год работы мы добились серьезных изменений в регламенте, показывает: мы на правильном пути.

В Евролиге увеличилось количество матчей в регулярном сезоне — с 30 до 34. Руководство турнира договорилось с профсоюзом игроков о новом календаре. В соответствии с утвержденным планом регулярный чемпионат стартует на неделю раньше обычного. Новый розыгрыш турнира начнется 3–4 октября 2019 года. Последний тур регулярного чемпионата состоится 9–10 апреля 2020 года.

В связи с этим изменятся и сроки проведения плей-офф. Этот раунд турнира начнется на неделю позже. Он будет проходить с 21 апреля по 6 мая 2020 года. «Финал четырех» также сместится на неделю, решающая стадия соревнований состоится с 21 по 24 мая 2020 года в немецком Кельне. Внесенные изменения позволят сократить количество недель с двумя матчами с девяти до семи.

В новом сезоне от России в Евролиге будут выступать три команды — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

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