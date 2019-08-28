«В США многие воспринимают Россию по фильмам о Рокки»

Новичок ЦСКА Рон Бэйкер переехал в Европу после трех сезонов в NBA. В составе «Нью-Йорка» и «Вашингтона» он провел 92 матча со средними показателями — 3,1 очка и 1,8 передачи. Несмотря на достаточно скромную статистику в лучшей лиге мира, Бэйкер — один из наиболее известных баскетболистов своего поколения, он считается специалистом по игре в обороне с хорошим броском с дистанции. При его участии не самый прославленный колледж «Вичита Стэйт» трижды выигрывал конференцию, дважды попадал в число 16 сильнейших команд NCAA, а в 2013-м сотворил сенсацию, пробившись в «Финал четырех». В 2015-м Рон Бэйкер принял участие в Панамериканских играх в составе сборной США, завоевав бронзовую медаль.

В своем первом интервью после перехода в ЦСКА 26-летний баскетболист рассказал «Известиям» о переговорах с «Бруклином», фаворитах ЧМ-2019, стереотипах американцев о России и желании изучать архитектурные памятники Москвы.

Новый вызов

— Как вы решились на переход в ЦСКА?

— Я долго не раздумывал над предложением московского клуба. Можно сказать, это было спонтанное решение. Да, я говорил с Димитрисом (Итудисом, главным тренером армейцев. — «Известия») и Кайлом (Хайнсом, капитаном команды. — «Известия»). Они рассказывали мне об истории ЦСКА и возможности бороться за главные трофеи европейского баскетбола. Я решил не упускать такой шанс и присоединиться к действующим чемпионам Евролиги. Я буду играть во второй по силе лиге в мире.

Здесь для меня всё новое. Я впервые оказался в Европе только на прошлой неделе. До этого момента не представлял, что это такое. При этом я очень открытый человек. С удовольствием буду общаться со всеми и везде, постараюсь выучить какие-то слова и выражения на русском. Понимаю, что клуб в котором я оказался, — серьезная организация с богатой историей. Уверен, что всё у нас будет хорошо. Буду рад познакомиться с болельщиками ЦСКА, и надеюсь, что не разочарую их.

— Были ли у вас предложения от клубов NBA этим летом?

— Да, у меня была возможность подписать двухсторонний контракт с «Бруклином». У нас был взаимный интерес, но не срослось. Это было не стопроцентное развитие моей карьеры, совсем небольшие деньги… В клубах Евролиги баскетболисты могут зарабатывать гораздо больше. Но дело не в деньгах. В ЦСКА у меня будет возможность прогрессировать, и меня это вдохновляет.

— Вернуться в NBA из Европы не так уж и просто. Можно сказать, что ваша мечта разрушена?

— Вовсе нет. Я достаточно объективно оцениваю свои силы и понимаю, на каком этапе сейчас нахожусь. Понятно, что в NBA мечтает выступать каждый профессиональный баскетболист, но жизнь продолжается. Надо принимать новые вызовы с оптимизмом.

Фото: Пресс-служба ЦСКА/Татьяна Макеева Рон Бэйкер

— Вы находитесь в России несколько дней. Опишите ваши первые впечатление о Москве, людях, обо всем, что происходит вокруг вас.

— Первое, что рождается в голове у американцев, когда они слышат о России: это «наши враги». Так уж сложилось, что многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны. С тех пор многое изменилось, тем не менее у многих американцев ваша страна по-прежнему ассоциируется с чем-то опасным. В США до сих пор воспринимают Россию по образам из фильмов про Рокки. Американцы относятся к вашей стране с негативом или хотят так относиться. Я же приехал в Россию с широкой душой и открыт для всего нового.

Первое впечатление — Москва похожа на Лос-Анджелес. Оба этих города состоят из многих районов, которые не похожи друг на друга. Также за последние годы оба мегаполиса значительно расширились. Еще мне бросилось в глаза похожее сочетание исторических зданий с новыми архитектурными постройками. Если у меня будет возможность, я бы хотел погулять с гидом по самым значимым архитектурным памятникам вашей столицы.

— Сейчас в составе ЦСКА девять легионеров. По регламенту чемпионата России командам разрешено иметь восемь иностранцев в заявке Единой лиги. Не переживаете, что девятым иностранцем можете быть вы?

— Не знал про это правило, но я целиком и полностью доверяю решениям, которые принимает тренерский штаб ЦСКА. Поэтому я приму ситуацию такой, какая она есть. Если мне скажут, что я должен играть только в Евролиге, то я буду на 100% выкладываться в этом турнире. Если мне скажут, что я буду выступать и там, и там, это двойное доверие к моей персоне.

Популярность Кауна

— В новом сезоне вам часто придется противостоять Алексею Шведу. Знаете его?

— Нет, я не знаком с ним и слабо представляю себе, что это за игрок.

— Он выступает за «Химки», куда недавно еще перешел и Тимофей Мозгов…

— А вот Мозгова я хорошо знаю. В США его знают все — он чемпион NBA, выступал за многие команды. Но еще больше у нас в стране известен другой русский игрок — Саша Каун (чемпион NCAA в составе «Канзас Джейхокс» и NBA в составе «Кливленда». — «Известия»).

— То есть вы хотите сказать, что Сашу Кауна знает вся Америка?

— Можно и так сказать. Например, если взять штат Канзас, где баскетбол как религия, нет такого человека, кто бы не знал Кауна. Если он будет идти по улице, его начнут останавливать на каждом шагу, брать автографы и фотографироваться.

Фото: Global Look Press/Miso Lisanin Саша Каун

— Вы, как и Каун, долго играли в NCAA, а в 2013 году помогли университету «Вичита Стэйт» выйти в «Финал четырех». Это был лучший сезон в вашей карьере?

— Если говорить про студенческие годы, то однозначно. Это была одна из сильнейших команд в истории нашего учебного заведения — ведь тогда случился только второй выход «Вичита Стэйт» в «Финал четырех» NCAA. Мы показывали фантастическую игру, но самое главное, что подобного результата от нас не ожидал ни один баскетбольный эксперт. После этого узнаваемость нашего университета в стране значительно выросла.

— За «Вичита Стэйт» выступало много известных игроков. Например, Фред Ванвлит, ставший в этом году чемпионом NBA в составе «Торонто». Что можете сказать про него?

— Это невероятный игрок. Он доказал, что желание быть лучшим и упорная работа на тренировках будут вознаграждены. Что еще можно добавить, если человек был важным элементом в команде, где играли такие звезды, как Кавай Ленард и Паскаль Сиакам.

— Почему успешную карьеру в NBA не удалось построить другому вашему известному партнеру по студенческой команде — Клиэнтони Эрли?

— Он обладает всеми параметрами, чтобы играть на высоком уровне: размах рук, хороший бросок с дистанции, добротная защита, он отличный данкер. Понятно, что в Нью-Йорке у него был ряд проблем (в частности, игрок был ранен в ногу в результате разбойного нападения в Куинсе. — «Известия»), но он не сломался и продолжает играть на профессиональном уровне. Слышал, что он подписал контракт с венгерским клубом («Атомерому», выступает в высшей лиге Венгрии. — «Известия»). Я точно знаю, что Кли неплохо отыграл прошедший сезон в Японии и наверняка зажжет в Европе.

— Не кажется ли вам, что «Вичита Стэйт» не попадет в «Финал четырех» в ближайшие 100 лет?

— Не знаю по поводу будущего, но у нас постоянно появляются сильные игроки. Например, в прошлом году в NBA попал Ландри Шамет (сезон-2018/19 провел в «Филадельфии»), многие наши ребята успешны в Европе. Так что все может быть. С нашего успеха прошло всего-то пять лет, а многие университеты ни разу в своей истории не играли в «Финале четырех» NCAA.

Прозвище от Кармело

— В NBA вы получили прозвище Рон Бургунди (персонаж фильма Anchorman режиссера Адама Маккея). Как так получилось?

— Это забавная история. На первой тренировке в составе «Никс» мне ее дал Кармело Энтони. У меня были длинные волосы и повязка на них. Кармело, увидев меня, сразу начал кричать: «Так это же Рон Бургунди». Все смеялись над этим, и в итоге прозвище приклеилось ко мне.

— Оно нравится вам или нет?

— Если Кармело дает тебе прозвище, то ты должен с этим смириться (смеется). Помню, что в своем первом матче за «Нью-Йорк» я хорошо проявил себя и после той игры ко мне подошла целая группа журналистов. Они буквально засыпали меня вопросами. Это продолжалось 10–15 минут, и кто-то из моих партнеров сказал, что это наследие Рона Бургунди (герой Уилла Феррелла — харизматичный телеведущий. — «Известия»).

Фото: Global Look Press/Torrey Purvey/Icon Sportswire Кармело Энтони

— За океаном вы также выступали в Лиге развития (G-лига). Складывается впечатление, что если игрока выводят из главной команды в фарм-клуб, то вернуться обратно практически невозможно. Согласны?

— Такого правила нет, но действительно немногие баскетболисты способны вернуться из G-лиги и показывать звездный уровень в NBA. Тем не менее Лига развития — это отличная площадка для молодых игроков, которые по каким-то причинам, а их действительно бывает много, не смогли закрепиться или попасть в NBA. В G-лиге у каждого есть шанс расцвести и обрести уверенность. Мой опыт там был положительным — я получил необходимую игровую практику и возможность быть в постоянной готовности к вызову в первую команду.

G-лига — это своеобразный трамплин, чтобы показать свой потенциал здесь и сейчас. Если в NBA ты получил контракт на четыре года, то, хочешь ты того или нет, но где-то расслабишься, недоработаешь эпизод до конца. В Лиге развития такого не прощают. Там ты должен выдавать свой максимум, учитывая, что на каждой игре присутствует очень много скаутов, в том числе сильных европейских клубов. Есть много примеров, когда из G-лиги уезжали в клубы Евролиги и становились там лидерами. Так что я бы не стал недооценивать этот турнир, он играет важную роль в развитии баскетбола по всему миру.

— Вторую часть сезона-2018/19 вы провели в «Вашингтоне», но сыграли всего в четырех матчах, показав слабую статистику. Вы готовы поговорить о причинах?

— Да, без проблем. «Никс» расстались со мной в середине декабря 2018 года, и буквально через шесть дней «Вашингтон» пригласил меня в команду. С ними я провел четыре недели и воспринимал это время с позитивом. Я смог приобщиться к новому игровому стилю, видел, как построена организация, встречался с топ-менеджментом «Уизардс», познакомился с очень интересными людьми… Ты никогда не знаешь, куда может привести тебя твоя карьера, и поэтому новые знакомства в нашем мире никогда не будут лишними. К тому же стараюсь везде искать плюсы, даже в самых сложных ситуациях.

Новая реальность

— Наиболее обсуждаемая тема перед чемпионатом мира-2019 — отказ многих звезд играть за сборную США в Китае. Что вы думаете об этом?

— Американцы привыкли видеть в составе своей сборной лучших игроков NBA, поэтому любой ростер будет считаться недостаточно сильным, если в него не войдут условные Леброн и Карри. Такой подход у наших болельщиков к баскетболу. Но не забывайте, что только в регулярном чемпионате лидеры проводят по 70–80 матчей в год. Плюс еще изнурительный плей-офф. Часто бывает так, что у тебя четыре игры в течение недели в разных городах. Это колоссальная нагрузка. Поэтому давайте уважать их решение и понимать, что никто не руководствуется понятиями хочу/не хочу. У всех взвешенная позиция, которая позволит продлить их карьеру. Поэтому я целиком и полностью на стороне игроков.

Но даже без мегазвезд у США очень сильный состав. Наша сборная по-прежнему фаворит ЧМ-2019.

— Что вы можете сказать о других фаворитах?

— В первую очередь это Испания. Я играл вместе с Гильермо Эрнангомесом и знаю, что у испанцев очень звездный состав. Еще бы отметил сборную Литвы, где собраны большие мастера во главе с Йонасом Валанчюнасом и Миндаугасом Кузминскасом. Предположу, что они дойдут до полуфинала. И команда, которая добилась максимального прогресса за последние пять-семь лет, — это Австралия. В их стартовой пятерке играют исключительно представители NBA. Причем эти люди на первых ролях в своих клубах. Они дадут бой всем, включая США. В наше сознание вбилось, что на уровне сборных у США нет конкурентов. Но пора привыкать к новой реальности.

Фото: Global Look Press/Legan P. Mace Гильермо Эрнангомес

— Каждый год в NBA бьется рекорд по количеству иностранных игроков, принимающих участие в Лиге. Это показатель уровня развития мирового баскетбола?

— В NBA выступает много молодых американцев и опытных игроков со всего мира. Это своего рода сочетание всего лучшего, что есть в баскетболе. Я точно знаю, что уровень баскетбола в мире растет, и то, что лучшие игроки хотят играть в лучшей лиге мира, — естественный процесс. При этом в NBA выступает всего 450 спортсменов. Поэтому вполне очевидно: кто не попал в число избранных — едет в Европу или другие чемпионаты, которые тоже становятся сильнее с каждым годом. Посмотрите на Евролигу. Я сейчас могу открыть ростер любой команды и назвать там по несколько известных мне фамилий.

— С кем из игроков вы поддерживаете связь в Европе?

— В основном это ребята из моего университета. Например, я много общаюсь с Рашардом Келли, который в прошлом сезоне играл в «Парме». Сейчас он подписал контракт с итальянским «Тренто». Общаюсь с Уэйдом Болдуином из «Олимпиакоса»…Также мы дружим с Джо Рэглэндом, который недавно стал игроком «Дарушафаки».

— Он выступал за «Локомотив-Кубань» в сезоне-2017/18…

— Да, верно. Мы играли с ним за университет и проводили много времени вместе. Так что Европа подарит мне возможность встретиться за своими старыми товарищами.

Интересное происхождение

— Можно ли сказать, что вы самый известный представитель племени Потавотами — коренного народа США?

— (Долго не может понять, о чем речь). Даже американцы не могут произнести это слово без ошибок, поэтому неудивительно, что и у вас возникли проблемы (смеется). По линии матери я потомок этого древнего американского племени. Мой прапрадед был наполовину Потавотами. Поэтому я могу считаться представителем этого коренного народа США, и да, можно сказать, что я самый известный представитель племени (смеется).

А по отцу мой прапрадед был выходцем из Бельгии. Так что у меня много корней, в том числе европейских.

— Вы написали предисловие к детской книге своей матери, которую смели с прилавков буквально за несколько дней. Расскажите про это?

— Моя мама 31 год отработала преподавателем в детском саду. Когда она решила написать книгу про детей, предложила мне поучаствовать в этом проекте. В предисловии я рассказываю, как маленький мальчик из небольшого провинциального города прошел долгий путь, поступил в университет и стал известным. Я хотел сказать, что, вне зависимости от твоего происхождения, места рождения и других факторов, ты можешь покорять вершины. Конечно, для нас стало сюрпризом, что книгу так быстро раскупили, это приятно.