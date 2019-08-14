Снайперская обновка: ЦСКА нашел замену Де Коло и Родригесу

Баскетбольный ЦСКА завершил формирование состава на новый сезон подписанием контракта с лучшим снайпером Евролиги-2018/19 Майком Джеймсом (28 лет, рост 185 см). Экс-защитник «Милана» стал шестым приобретением армейцев за это лето. Ранее состав ЦСКА пополнили Йоханнес Фойгтманн, Дарран Хиллиард (оба — «Баскония»), Янис Стрелниекс («Олимпиакос»), Коста Куфос («Сакраменто») и Рон Бэйкер («Вашингтон»). Клуб также покинуло шесть баскетболистов, среди них главные герои триумфа ЦСКА в прошлом сезоне — Нандо Де Коло, Кори Хиггинс и Серхио Родригес. То есть главному тренеру Димитрису Итудису предстоит собрать практически новую команду в это межсезонье.

За семь лет профессиональной карьеры звездный новичок ЦСКА — Майк Джеймс — успел сменить девять клубов, включая две команды NBA. В сезоне-2017/18 он провел 36 матчей за «Финикс» и «Новый Орлеан», в среднем набирая 9,3 очка и 3,5 передачи. Сезон-2018/19 оказался для Майка статистически лучшим. По его итогам защитник «Милана» получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги. К 19,8 балла Джеймс добавлял в среднем по 6,4 результативных передачи (второй показатель в турнире), стал лидером лиги по трехочковым, попаданиям с игры и штрафным, а также третьим по перехватам.

— Джеймс — очень сильный игрок, который может создать ситуацию для атаки и себе, и партнерам, — рассказал «Известиям» форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов. — Не зря он взял приз лучшему снайперу Евролиги и едва не вывел «Милан» в плей-офф. Думаю, что тренерский штаб знает, как использовать его сильные качества. У Димитриса уже наверняка есть какие-то заготовки под него. Понятно, что с приходом Майка и других новичков рисунок игры команды серьезно изменится.

Семён Антонов считает, что новые игроки способны заменить ушедших лидеров.

— Если оценивать последний сезон, который провели Хиллиард и Фойгтманн в «Басконии», они усилят ЦСКА, — полагает баскетболист. — Мы много раз играли против них в Евролиге, и противостоять им всегда была очень сложной задачей. Про Куфоса мне сложно что-то сказать, он не играл в Европе. Но наш менеджмент вряд ли будет подписывать баскетболиста, в котором есть сомнение как в плане игровых, так и человеческих качеств. То же самое могу сказать и про Бэйкера. В этом сезоне в команде идет большая перестройка, ушло много игроков, которые были костяком коллектива. Но это нормальный процесс, во всех европейских командах проходят этапы смены лидеров. Понятно, что новичков будут сравнивать с Нандо, Серхио, Кори… Это неизбежно.

Майк Джеймс станет девятым иностранным игроком в составе армейцев на предстоящий сезон. По регламенту чемпионата России командам разрешено иметь восемь легионеров в заявке Единой лиги и еще одного для европейских клубных турниров. Имя игрока, который будет выступать только в Евролиге, будет названо тренерским штабом перед началом официальных матчей.

— Игроку, который не попадает в заявку на Единую лигу, можно только посочувствовать, — отметил в разговоре с «Известиями» четырехкратный чемпион СССР Владимир Гомельский. — При этом у меня есть уверенность, что эта ситуация никак не скажется на атмосфере в коллективе. С таким авторитетным капитаном, как Кайл Хайнс, который отвечает за взаимодействие иностранных игроков с россиянами, в раздевалке будет порядок. Ему хватает для этого и авторитета, и интеллекта.

В целом Владимир Гомельский высоко оценил селекционную работу ЦСКА, которая в этим летом была одной из самых масштабных за последние годы.

— Многие ругают селекцию ЦСКА из-за потери лидеров задней линии, но я с этим категорически не согласен, — пояснил эксперт. — Приведу несколько фактов. Команду пополнил Майк Джеймс — звезда европейского баскетбола. Бэйкер, Стрелниекс и Хиллиард не могут похвастаться этим статусом, но это добротные игроки высокого класса. С их приходом у армейцев появляется очень мощный периметр. К новичкам стоит добавить Кулагина, Ухова, Хэкетта, Курбанова и Клайберна. Такой состав позволяет использовать достаточно обширное количество схем в позиционном нападении. За исключением Стрелниекса, это быстрые ребята, которые с удовольствием побегут, выиграй только мяч на своём щите. Если говорить про подбор, приобретение габаритных Куфоса и Фойгтманна позволяет выигрывать свой щит.

В этом сезоне ЦСКА не будет уступать в росте никому, уверен Владимир Гомельский. В последнем розыгрыше Евролиги москвичи проигрывали в этом компоненте и «Реалу», и «Басконии», и «Барселоне».

— Поэтому я считаю, что летняя селекционная кампания была обширной, целенаправленной, а подписание Джеймса предполагает появление в рядах ЦСКА человека, способного справляться с ролью лидера по набору очков. Забивать он у нас не разучится, — заключил эксперт.

ЦСКА приступит к подготовке к сезону 26 августа и примет участие лишь в одном зарубежном турнире (с 10 по 19 сентября в Турции). Армейцы начнут предсезонку в неполном составе: по словам Димитриса Итудиса, шесть-семь игроков из разных стран поедут на ЧМ, который завершится 15 сентября.