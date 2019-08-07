Финал двадцати: Антон Юдин покидает пост наставника молодёжной сборной

Трехкратный чемпион России Антон Юдин, который последние пять сезонов входит в тренерский штаб Димитриса Итудиса в ЦСКА, покидает пост наставника сборной России (U-20). Об этом «Известиям» рассказал сам специалист. Под руководством 46-летнего Юдина наша молодежка два года подряд не смогла выйти из дивизиона B. Таким образом, пожалуй, самое талантливое поколение российских игроков за последние годы во главе с Никитой Михайловским и Захаром Ведищевым в следующем году вместо борьбы за медали в дивизионе А будет решать куда более скромные задачи.

В конце июля сборная России (U-20) четвертый раз подряд пробовала вернуться в высший дивизион чемпионата Европы после сенсационного вылета в 2015 году. Две последние попытки завершились попаданием на четвертое место, притом что в элитный дивизион поднимаются только три призера. В 2018 году на пути подопечных Антона Юдина встали команды Словении (50:60) и Латвии (62:76), в 2019-м — Португалии (69:76) и Бельгии (80:88).

У этих поражений были разные причины. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) соберется в этом месяце и даст оценку выступлениям всех резервных сборных, включая команду U-20. Итоговое же решение по кандидатурам главных тренеров принимает исполком РФБ. Тем не менее Антон Юдин решил, что в любом случае покидает команду.

— Я больше не буду работать в сборной U-20, — рассказал «Известиям» специалист. — У меня был второй шанс, но воспользоваться им не получилось. Кто согласится возглавить команду? Вопрос не ко мне, но думаю, что кандидаты обязательно найдутся.

В этом году в молодежку не смогли приехать все сильнейшие. У команды были явные проблемы на передней линии, которые пытались решить за счет приглашения нескольких игроков сборной U-19. Однако баскетболисты этой команды, за неделю до этого завершившие ЧМ в своей возрастной категории, отказались ехать на чемпионат Европы.

— Нам нужны были два игрока, потом мы сузили круг до одного, потому что были реальные проблемы на передней линии, — пояснил Антон Юдин. — Но поддержки от 2000 года мы не получили — в том числе из-за чемпионата мира U-19. Ребята ссылались на усталость, травмы...

Председатель тренерского совета РФБ (мужские сборные) Станислав Ерёмин считает, что Антону Юдину не хватило опыта.

— В прошлом году члены тренерского совета РФБ пришли к мнению, что Антону Юдину надо дать второй шанс проявить себя, но у него вновь не получилось вывести команду в дивизион А, — сказал «Известиям» Станислав Ерёмин. — Мне кажется, что проблема Антона и других молодых тренеров заключается в том, что они не работают главными в своих клубах. Понимаю, что Юдин входит в тренерский штаб одной из сильнейших команд Европы, работает бок о бок с таким мастером, как Итудис. Но там он растет как ассистент, как скаут. У работы главного тренера другая специфика, и перестроиться за несколько месяцев не получится. Схожая ситуация была у Дмитрия Шакулина. Возможно, им бы стоило опуститься в Суперлигу и поработать с командами ниже уровнем, зато получить бесценный опыт. Понятно, что это риски и не все готовы на них пойти.

Станислав Ерёмин пока не стал называть возможных кандидатов на пост наставника U-20.

— Пока тренерский совет не обсуждал новых кандидатов в резервные сборные, — пояснил он. — Есть уже сложившиеся специалисты, которые могли бы с большей долей вероятности дать результат. Как это сделал Евгений Пашутин на чемпионате мира – 2019 (до 19 лет). Он поставил команде защиту, был виден четкий рисунок игры. Но если мы будем отдавать сборные только проверенным ребятам, это тоже ложный путь. Мы должны давать шанс молодым тренерам, игрокам, которые только завершили карьеру и выбрали тренерский путь. Да, это риск, который порой приводит к текучке кадров. Но по-другому нельзя.

Пятое место команды U-19 на ЧМ — пока лучший результат мужских резервных сборных этим летом. Сборная U-18 заняла шестое место на чемпионате Европы (дивизион А). Евробаскет для игроков, не достигших 16 лет, стартует 9 августа.