Летний лазарет: Боломбой успеет восстановиться к старту сезона

Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой, который пропустит чемпионат мира – 2019 из-за проблем со стопой, успеет восстановиться к старту сезона. Об этом «Известиям» рассказал источник в армейском клубе. 25-летний баскетболист получил травму на товарищеском турнире в Италии и до последнего надеялся, что успеет залечить ее к первой игре группового этапа ЧМ-2019. Однако на полное восстановление Джоэлу понадобится еще 2–3 недели. Но есть и хорошая новость: разыгрывающий Михаил Кулагин прошел медосмотр и полетит с командой в Китай, пояснили «Известиям» в пресс-службе Российской федерации баскетбола. Окончательный состав сборной главный тренер Сергей Базаревич должен объявить до 29 августа.

Джоэл Боломбой получил российский паспорт в ноябре 2018 года, а спустя месяц дебютировал за нашу национальную команду в игре квалификации ЧМ-2019 с Чехией. Тогда натурализованный центровой стал одним из героев встречи, набрав 15 очков и 6 подборов. Также в ходе клубного сезона баскетболист очень уверенно смотрелся в составе ЦСКА, выиграв с командой Евролигу и Единую лигу. При этом он получал игровое время даже в самых ответственных матчах.

После этого многие посчитали, что у России не будет проблем на позиции пятого номера во время ЧМ-2019 — даже в отсутствие Тимофея Мозгова, пропустившего целый сезон из-за операции на колене. Однако и Джоэл Боломбой не смог избежать травмы.

— Очень обидно, — сказал «Известиям» Джоэл Боломбой. — У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я сейчас испытываю. Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой.

Тем не менее травма игрока оказалась не слишком серьезной. Уже через 2–3 недели он сможет приступить к тренировкам.

— Повезло, что проблему удалось выявить на ранней стадии, — пояснил источник в ЦСКА. — Если бы он усугубил это повреждение, то мог бы пропустить 3–4 месяца. Сейчас же речь идет о том, что он сможет приступить к тренировкам уже в сентябре и успеет подготовиться к старту сезона.

Джоэл Боломбой пополнил и без того переполненный лазарет сборной России. Он стал уже пятым важным игроком ротации Сергея Базаревича, который не сможет поехать на ЧМ-2019. Ранее наша команда лишилась Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина, Дмитрия Хвостова и Тимофея Мозгова.

— В Китае будем играть, как говорится, за себя и за того парня, — отметил в разговоре с «Известиями» один из лидеров сборной России, форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. — Всем нашим травмированным ребятам я желаю побыстрее восстановиться. А те, кто остался в сборной, физически и морально готовы к выступлению на чемпионате мира. Духом они точно не слабее наших заслуженных мастеров. У нас не слабая сборная. Главное, чтобы не было еще травм.

Тем временем, защитник ЦСКА Михаил Кулагин продолжит бороться за попадание на ЧМ-2019. Игрок пропустил товарищеский турнир в Финляндии, но прошел контрольный медосмотр перед вылетом в Китай.

— Михаил Кулагин допущен медицинским штабом до полноценных тренировок с командой, он полетит в Китай, — рассказали «Известиям» в пресс-службе РФБ. — Последним игроком, покинувшим расположение сборной России до вылета, оказался Никита Балашов (список сократился до 14 человек. В итоговую заявку попадут 12 баскетболистов. — «Известия»).

Андрей Воронцевич подчеркнул, что из-за обилия травм игровая модель сборной претерпит изменения.

— Мы будем играть в более тактический, более защитный баскетбол, — пояснил он. — Каждому игроку, выходящему на паркет, надо быть готовым взять инициативу на себя. Я настроен оптимистично. Понятно, что сейчас у сборной появится много критиков, которые будут говорить, зачем вообще ехать на чемпионат мира таким составом. Но мы не собираемся опускать руки и будем биться за свой флаг до конца.

На групповом этапе ЧМ-2019 наша сборная сыграет с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября). Две лучшие команды выйдут во второй групповой раунд и продолжат борьбу за выход в плей-офф.