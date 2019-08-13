Новый опыт: российские клубы выступят в Евразийской лиге

Московский МБА и тульский «Арсенал» примут участие в первом розыгрыше Евразийской лиги по баскетболу. По рекомендации ФИБА, дебютный сезон нового первенства пройдет с участием шести команд. Об этом «Известиям» рассказал президент турнира Карен Гилоян. Помимо российских клубов, в состав Евразийской лиги вошли вице-чемпион Белоруссии «Борисфен» (Могилев), вице-чемпион Казахстана «Барсы» (Атырау) и две сильнейшие команды Армении — «Урарту» и «Арагац». Они сыграют между собой в два круга (по 10 матчей). Квартет сильнейших по итогам регулярного чемпионата встретится в «Финале четырех», который пройдет в марте 2020 года в Ереване.

Это первое официальное спортивное соревнование между командами, представляющими государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из стран — участниц ЕАЭС только Киргизия пока не отправила свой клуб в новое первенство.

— У Киргизии пока нет сильной команды, которая бы могла на равных конкурировать с участниками Евразийской лиги, — отметил Карен Гилоян. — При этом я допускаю, что они присоединятся к нам, возможно, уже через год-два. Также в турнире хотели принять участие казахстанские «Тобол» и «Каспий», но ФИБА порекомендовала нам провести первый сезон с участием шести команд. Поэтому мы были ограничены. Команды, которые принимают участие в первом сезоне, на мой взгляд, сталкиваются с одинаковыми сложностями и проблемами. Например, А-Лига Армении образована всего два года назад, но уже сейчас мы понимаем, что командам негде набираться опыта и выходить на мировой уровень. Уверен, что подобные цели преследуют и другие клубы лиги.

При этом российские команды Единой лиги, саратовский «Автодор» и пермская «Парма», оставшиеся в этом году без еврокубков, не рассматривались в качестве потенциальных участников нового турнира.

— Мы хотели подобрать клубы приблизительно одного уровня, чтобы им было интересно соревноваться друг с другом, — пояснил генеральный директор Евразийской лиги Ара Погосян. — Если бы мы пригласили условный «Автодор», то с их бюджетом они бы доминировали и могли выигрывать матчи с крупной разницей. Это бы негативно сказалось на зрительском интересе к турниру.

Чтобы получить поддержку ФИБА, Евразийская лига получила одобрение у всех национальных федераций клубов-участников, включая Российскую федерацию баскетбола (РФБ). От РФБ турнир будет курировать чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола федерации Никита Моргунов.

— Очень интересно наблюдать за рождением нового международного баскетбольного турнира, с большими планами и амбициями, — отметил Никита Моргунов. — Безусловно, РФБ поддерживает этот проект. Не у всех российских команд есть возможность выступать на международной арене, а когда они играют только в рамках своего чемпионата, прогресс может остановиться. Поэтому мы понимаем необходимость участия наших клубов в официальных спаррингах с командами из других стран. Как бывший баскетболист могу сказать, что это всегда полезный опыт.

По словам организаторов турнира, календарь будет согласован со всеми участниками до конца августа. Матч-открытие состоится 1 октября.

— Составление календаря — пока самый сложный вопрос, который стоит на повестке дня, — пояснил Ара Погосян. — Мы постараемся согласовать его со всеми участниками в этом месяце, учитывая, что наши клубы участвуют не только в национальных чемпионатах, но и в еврокубках.

В Евразийской лиге будет лимит на легионеров — не более пяти иностранцев в заявке каждой команды. Особенность турнира состоит в том, что игроки, являющиеся гражданами стран ЕАЭС, не являются легионерами в любой команде лиги. Это соответствует положениям по трудовой миграции, принятым в документах Союза.