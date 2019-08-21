Здоровые амбиции: тяжелая болезнь не прервет карьеру Дэвида Блатта

Самый успешный тренер в истории сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, которому врачи поставили страшный диагноз — рассеянный склероз, — не собирается опускать руки в борьбе с тяжёлой болезнью и намерен дальше заниматься любимой работой. Об этом 60-летний наставник греческого «Олимпиакоса» рассказал «Известиям». Он отметил, что получает множество слов поддержки, в том числе из РФ. О том, какую роль сыграл Дэвид Блатт в развитии российского баскетбола, «Известиям» рассказали игроки сборной.

Борьба вне паркета

Рассеянный склероз — заболевание центральной нервной системы, постепенно поражающее головной и спинной мозг человека. Оно может проявляться по-разному. У Дэвида Блатта болезнь влияет на ноги, которые уже сильно ослабели. Это было видно еще в прошлом сезоне, когда тренер с трудом ходил вдоль технической зоны и в основном руководил командой, сидя на скамейке. Тогда причиной называли проблемы со спиной, но на деле всё оказалось гораздо серьезнее. По словам тренера, он постоянно выполняет физические упражнения и много плавает, чтобы сохранять подвижность.

— От этой болезни нет лекарства, но она не смертельна, — говорится в заявлении Дэвида Блатта на официальном сайте «Олимпиакоса». — Многие сталкиваются с еще большими трудностями, мы все должны сражаться в своих битвах. Мне повезло получить помощь от любящих людей. Они поддерживают меня, помогают или хотя бы просто понимают, что, несмотря на некоторые изменения в моем внешнем виде и моих действиях, я остался всё тем же человеком.

В разговоре с «Известиями» Дэвид Блатт отметил, что поражен той поддержкой, которую он получает от людей из разных стран мира.

— Я получил очень много сообщений и звонков со словами поддержки, в том числе от моих друзей из России, — сказал он. — Мой телефон был явно не готов к такому и постоянно выключался. Такая реакция баскетбольного сообщества лишний раз убеждает меня, что я должен продолжать свою борьбу и не оставлять работу тренера. Руководство «Олимпиакоса» поддерживает меня, и я постараюсь добиться успехов с командой в новом сезоне, несмотря на все сложности, которые выпали на моем пути.

Нынешний тренер сборной России Сергей Быков, который, будучи игроком, впервые получил вызов в национальную команду при Дэвиде Блатте, верит, что специалист сможет справиться с этим жизненным испытанием.

— Дэвид тепло относится к России, и в нашей стране очень многие искренне желают ему победить в самом главном для него теперь поединке, — сказал «Известиям» Сергей Быков. — В своем открытом письме он сказал много правильных, мотивирующих слов и подчеркнул, что очень много работает для преодоления недуга. Это еще раз подчеркивает, что Блатт — сильная личность. Я благодарен ему за то, что он дал мне шанс в тот момент, когда в меня мало кто верил. Он учитель с большой буквы, который открыл многих российских игроков. С ним я пережил немало счастливых дней, хотя бывали и тяжёлые моменты. Например, когда я в последний момент был «отцеплен» от Олимпийских игр-2012. Но после матча за бронзу с Аргентиной Блатт позвонил мне и сказал, что в этой медали есть и моя заслуга. Было очень приятно, что он готов разделить этот успех.

Шесть лет в сборной

Дэвид Блатт тренировал сборную России с 2006 по 2012 год, выиграв с командой чемпионат Европы-2007, а также взяв бронзу Олимпийских игр-2012 и Евробаскета-2011. Он не только добился завоевания долгожданных медалей, но и в целом сделал многое для развития российского баскетбола. Например, Блатт начал организовывать сборы для потенциальных игроков национальной команды и старался находить бриллианты среди малоизвестных баскетболистов. На одном из таких сборов тренер открыл Семёна Антонова, который тогда выступал в Суперлиге-2.

Удивительная семейная атмосфера, которая отличает российскую сборную, создана в том числе и Дэвидом Блаттом. Умелый дипломат, он никогда не выносил сор из избы и всегда вставал на защиту своих игроков. Тренер дал эмоциональный заряд Андрею Кириленко, когда у того не складывались дела в «Юте», строил сборную вокруг тогда еще совсем молодых Тимофея Мозгова и Алексея Шведа, сумел вернуть в команду мятежного Алексея Саврасенко. Он научил уважать игроков, которые не блещут своей статистикой, но делают очень много черновой работы, воспитал Евгения Пашутина, который впоследствии стал сильным тренером, поработавшим в топ-клубах…

«Известия» попросили российских игроков, работавших с Дэвидом Блаттом, рассказать о нем как о наставнике и человеке.

— Хочу пожелать Дэвиду не сдаваться и оставаться таким же позитивным, каким мы все его знаем, — отметил в разговоре с «Известиями» разыгрывающий «Зенита» Дмитрий Хвостов. — Его семье же хочется выразить слова поддержки. Надеюсь, что им вместе удастся справиться с этой болезнью. Я лично благодарен Дэвиду Блатту за многие вещи, которые он для меня сделал. Во-первых, он вызвал меня в сборную в 2007 году, когда я не был готов к такому уровню, но получил бесценный опыт, поработав бок о бок с заслуженными ветеранами. Во-вторых, в 2010 году Блатт взял меня на чемпионат мира — это был большой аванс. В-третьих, он всегда был честен со мной, даже в тяжелые периоды, например, когда я почти не играл за «Динамо». Или когда взял на Игры-2012, предупредив, что я не буду получать много игрового времени.

Также Дмитрий Хвостов вспомнил забавную историю, связанную с периодом работы Блатта в сборной.

— Раньше я был в теле и на сборы, особенно после отпуска, приезжал с лишними килограммами, — рассказал он. — И Дэвид Блатт всегда надо мной смеялся и говорил, что я водитель Fat bus («толстого автобуса»). И те, кто захочет прокатиться на этом автобусе, могут неожиданно уехать домой со сборов (смеется). Такие слова были лучшей мотивацией для работы над собой. В целом при Дэвиде в сборной всегда была отличная, семейная атмосфера.

Экс-капитан сборной России Антон Понкрашов рассказал, что будет молиться за здоровье тренера.

— Блатт — особенный человек в моей жизни и в целом в истории российского баскетбола, — подчеркнул разыгрывающий «Зенита». — В те годы, когда Дэвид был тренером сборной, он научил нас быть командой, общаться друг с другом, побеждать вместе. И сейчас тот момент, когда мы должны выразить слова поддержки Блатту и его семье. Лично я буду молиться за него. Уверен, что он пройдёт это испытание с достоинством и всё будет хорошо. Мы верим в него.

Также Антон Понкрашов рассказал историю с победного Евробаскета-2007.

— В 2007-м у сборной по каким-то причинам не было единой экипировки, на приемы пищи мы ходили в разной одежде — кто в поло, кто в футболке, — вспоминает Антон Понкрашов. — Наши же конкуренты были одеты с иголочки. И на чемпионском ужине Дэвид сказал нам: «Ребята, посмотрите, у нас нет красивых костюмов, вы все сидите в разных футболках, но самое важное, что вы были единым целым на площадке и поэтому мы выиграли турнир». Эти слова характеризуют Блатта. Он умел подстраиваться под все ситуации и находить подход к каждому. Он понимал, что наличие одинаковой одежды не означает, что у тебя прекрасная дисциплина в команде. В нас же он был уверен и знал, что мы выполним все тренерские установки и будем умирать за него на площадке.

В 2007 году Дэвид Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.