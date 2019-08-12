Капитан дальнего броска: Фридзон помог сборной выиграть в Италии

Сборная России по баскетболу выиграла международный турнир в итальянской Вероне, одержав победы во всех трех матчах. Подопечные Сергея Базаревича разгромили Венесуэлу (69:54) и Сенегал (73:56), а также выиграли у Италии за секунду до конца встречи (72:70) благодаря точному дальнему попаданию Виталия Фридзона. По словам лидеров сборной, команда прибавляет от игры к игре, а молодые игроки, впервые получившие шанс проявить себя на таком высоком уровне, повысили свои шансы на попадание в итоговую заявку.

Все три победы в Вероне получились разными. С Венесуэлой успех оказался трудовым, игра — жесткой и насыщенной физическим контактом. Дело даже дошло до потасовки. Против Италии победа была вырвана на зубах. Подавляющую часть времени россияне уступали в счете, причем преимущество хозяев в среднем составляло более 10 очков. Наконец, с Сенегалом выигрыш был добыт на классе.

— Идет хорошая подготовка к ЧМ-2019, мы прибавляем от игры к игре, начинаем лучше чувствовать друг друга, — отметил «Известиям» форвард сборной Андрей Воронцевич. — Все три матча были физически сложные, вязкие, временами грязные. Но мы выстояли, бились друг за друга. Понятно, что еще совершаем много ошибок. На данном этапе — это нормально. Ведь помимо набора физической формы мы много работаем над тактикой. Некоторые ребята получили микротравмы (Александр Платунов, Сергей Карасев). Дай бог, чтобы они поскорее оправились от них.

Шанс молодым

В Италию отправился тот же состав, что играл против Иордании и Ирана на турнире в Москве. Точно пропустят главный старт сезона Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов, Иван Ухов и Артем Клименко. Алексей Швед присоединится к команде только на этой неделе, сроки возвращения Дмитрия Кулагина по-прежнему неизвестны. Поэтому оказавшись в условиях кадрового голода, Сергей Базаревич вынужден был искать варианты и экспериментировать. Так, много игрового времени в Вероне получили молодые разыгрывающие, выступающие в Суперлиге-1, — Андрей Сопин (МБА) и Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»). Последний набирал очки во всех трех матчах, а в игре с Сенегалом и вовсе стал самым результативным игроком (17 баллов).

— Очень понравилось, как смотрелись наши молодые ребята, — рассказал «Известиям» капитан сборной Виталий Фридзон. — Они показали желание побороться, голод, здорово помогали нам во всех матчах. Радует, что появляются игроки, которые в ближайшие год-два могут заменить наше поколение.

Итальянские качели

Виталий Фридзон стал героем, пожалуй, самого важного матча на первом этапе подготовки к ЧМ-2019 — против Италии. Хозяева паркета лидировали на протяжении всего матча, а за семь минут до конца практически сняли все вопросы победители, совершив рывок 15:2 и увеличив свое преимущество до «+16».

Но концовка осталась за нашей командой. После точного штрафного разыгрывающего ЦСКА Даниэля Хэкетта оставалось играть 6 минут 41 секунду, но за то время сборная Италии не набрала ни одного очка. Россияне же записали на свой счет 17! На последней минуте Никита Курбанов реализовал второй бросок подряд и свел отставание к минимуму (69:70). Итальянцы не смогли довести до ума очередную атаку, и за 1,1 секунды Фридзон метким трехочковым (всего — 4 из 6) принес сборной России невероятную победу!

— Вернуться в игру после отставания в 16 очков в середине заключительной четверти — дорогого стоит, — продолжил Виталий Фридзон. — Мы посмотрели этот матч на тактическом разборе. Было видно, как жестко мы стали играть, бились за каждый мяч. Итальянцы оказались к этому не готовы. Поэтому радует, что тренировки постепенно начинают приносить плоды. Мой трехочковый? Воронцевич нашел меня передачей, и я чувствовал, что забью. Не мог подвести ребят, которые сделали такой фантастический камбэк.

По мнению Андрея Воронцевича, самое важное, что команда проявила характер.

— Матч с Италией — хороший момент для понимания, что надо бороться до последней секунды, вне зависимости от того, с каким счетом ты уступаешь по ходу матча, — заявил форвард ЦСКА. — Мы проигрывали «-17» и «-16», но не сдались, и результат превзошел все ожидания. В таком ключе мы должны стараться действовать в каждой игре.

Важный спарринг

С Сенегалом нашей команде было полезно сыграть в преддверии встречи с Нигерией на ЧМ-2019. Наверняка нигерийцы будут готовы лучше, да и игроки у них покачественнее, но стиль игры у двух этих африканских сборных примерно схожий.

— Мы постепенно находим ту игру, которую хочет видеть тренер, — заключил капитан сборной России. — Начали делиться мячом, показывать командный баскетбол. Все ребята получают удовольствие от игры. Если говорить про Сенегал, то это очень габаритная команда (семь игроков в заявке — ростом 205 см и выше). Получить опыт игры с таким соперником важно перед ЧМ-2019.

Победа на международном турнире, какой бы статус он ни носил, приятна в любом случае. Хотя собственно результаты для сборной России по-прежнему не главное. Команда продолжает готовиться к ЧМ-2019, стартующему в Китае в последний день лета.

— Результаты товарищеских матчей не так важны, — пояснил «Известиям» экс-тренер сборной России, чемпион Европы Борис Соколовский. — Вспомните, как наша женская сборная этим летом обыграла всех фаворитов в период подготовки к Евробаскету-2019, но провалилась на самом турнире. Поэтому эти игры — повод задуматься для главного тренера, поиск тех 12 игроков, которые способны дать результат на самом ЧМ-2019.

Это предпоследний товарищеский турнир до отъезда нашей команды в Поднебесную. На нынешней неделе сборная отправится в Хельсинки, где встретится с командами Литвы и Финляндии.