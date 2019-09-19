Стрелочный переход: Григорий Мотовилов подписал контракт с «Локо»

Главное открытие чемпионата мира-2019 в составе сборной России Григорий Мотовилов подписал трёхлетний контракт (по схеме «2+1») с «Локомотивом-Кубань», сообщили «Известиям» два источника, близкие к переговорному процессу. У спортсмена был контракт со «Спартаком-Приморье» на сезон-2019/20. Поэтому взамен своей главной звезды команда из Владивостока получит двух игроков из молодежного проекта «Локо». Основной разыгрывающий сборной России (U-20) Александр Щербенёв отправляется в «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2019/20. Вторым баскетболистом, скорее всего, станет Денис Величкин.

Григорий Мотовилов присоединится к «Локомотиву» уже сегодня в Турции, где российский клуб примет участие в товарищеском турнире вместе с двумя местными клубами — «Дарушафакой» и «Орманспором».

— Мотовилов подписал контракт с «Локо» и вылетел в Турцию на предсезонный турнир, — пояснил «Известиям» источник в клубе.

Агент Григория Мотовилова Валерий Холин не стал подтверждать эту информацию, но дал понять, что в ближайшее время по контракту игрока будет какое-то решение.

В «Локомотиве-Кубань» и «Спартаке-Приморье» отказались комментировать данную информацию.

— На днях «Локо» объявит о подписании контракта с Мотовиловым по схеме «2+1», — рассказал источник из окружения игрока.

Широкой публике Григорий Мотоивилов стал известен нынешним летом. 21-летний разыгрывающий поехал на ЧМ-2019 в Китай, будучи представителем клуба Суперлиги-1 (также как и Андрей Сопит из МБА). Он принял участие во всех пяти матчах национальной команды, в среднем набирая 4,6 очка и 1,2 передачи, проводя на паркете по 14,5 минут.

Григорий Мотовилов воспитанник московского баскетбола, занимался в школе ЦСКА, а затем перешёл в ДЮБЛ «Триумфа». После расформирования клуба из подмосковных Люберец разыгрывающий переехал в Санкт-Петербург в ДЮБЛ «Зенита». В сезоне-2014/15 Мотовилов выступал в Единой молодежной лиге за «Зенит-2», набирая в среднем за матч 13,4 очка, 3 подбора и 2,6 передачи. В августе 2015 года он подписал трехлетний контракт с «Зенитом». В сезоне-2015/16 принял участие в 12 матчах Единой лиги. Его средние показатели составили 1,8 очка, 1,3 подбора и 1,7 передачи почти за девять минут игрового времени.

В августе 2016 года Мотовилов перешел в «Урал» на правах аренды (провел 28 игр, набирая 7,5 очка и 1,6 передачи). Перед началом сезона-2017/18 баскетболист вернулся в структуру «Зенита» и выступал в составе команды Суперлиги «Зенит-Фарм». В августе 2018 года подписал двухлетний контракт со «Спартаком-Приморье». В Суперлиге-2018/19 средние показатели Мотовилова составили 11,6 очка и 2,7 передачи (почти за 22 минуты в среднем за игру).