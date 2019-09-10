Бросок на юг: разыгрывающий сборной РФ может перебраться в Краснодар

Главное открытие чемпионата мира-2019 в составе сборной России, разыгрывающий «Спартака-Приморье» Григорий Мотовилов близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в ближайшее время. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Локомотив-Кубань», сообщил «Известиям» источник в краснодарском клубе. Селекционная служба «Локо» давно следит за Мотовиловым и готово предложить воспитаннику московского баскетбола долгосрочное соглашение. У спортсмена есть контракт со «Спартаком» на сезон-2019/20, поэтому взамен главной звезды команды из Владивостока кубанцы предложат несколько талантливых игроков из своего молодежного проекта.

По словам главного тренера сборной России Сергея Базаревича, Григорий Мотовилов своей игрой превзошел ожидания на ЧМ-2019. В Китае разыгрывающий принял участие во всех пяти матчах национальной команды, в среднем набирая 4,6 очка и 1,2 передачи, проводя на паркете по 14,5 минут. Он дебютировал за первую сборную только нынешним летом, но не стушевался и показал уверенный баскетбол — особенно всем запомнились его смелые проходы под кольцо соперника.

После этого стало ясно, что надолго в Суперлиге-1 (второй по силе клубный турнир российского баскетбола. — «Известия») Мотовилов не задержится. Так и получилось: в сентябре разыгрывающий может подписать контракт с «Локомотивом-Кубань».

— Переговоры со «Спартаком-Приморье» находятся в продвинутой стадии, — отметил источник в «Локомотиве». — Есть вероятность, что о переходе получится договориться уже на нынешней неделе. Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.

Спортивный директор «Спартака-Приморье» Роман Булганин не стал комментировать интерес «Локомотива», но отметил, что клуб получал предложения по Мотовилову.

— У Григория действующий контракт с нашим клубом на сезон-2019/20, — рассказал он «Известиям». — К нему проявляли интерес другие команды этим летом. Такие разговоры были, но что-то конкретное я пока не могу комментировать.

По информации «Известий», за Григория Мотовилова «Спартак-Приморье» получил двух игроков молодежного проекта «Локомотива-Кубань». Одним из них может стать основной разыгрывающий сборной России (U-20) Александр Щербенев, другим — Тимофей Герасимов. Последний вторую часть сезона-2018/19 провёл в «Нижнем Новгороде», получив игровую практику в Единой лиге и Лиге чемпионов.

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас отказался комментировать данную информацию. При этом функционер рассказал, на какую позицию краснодарцы ищут новичка.

— Нам нужен универсальный легкий форвард, — пояснил «Известиям» Линас Руткаускас. — Игрок, способный действовать на позиции 2-го и 3-го номеров. Сейчас это наша приоритетная цель.

Григорий Мотовилов был одним из двух представителей Суперлиги-1 в составе сборной России. Он и Андрей Сопин (БК МБА) смогли хорошо проявить себя в ряде игр, рассказал «Известиям» президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

— Молодые ребята — Мотовилов и Сопин — неожиданно выстрелили в отдельных играх ЧМ-2019, — отметил он. — Сопин здорово выглядел в матче с Аргентиной, Мотовилов — с Венесуэлой и Кореей. Их навыки вполне соответствовали уровню ЧМ, а вот опыта и агрессии пока не хватает. Поэтому если смогут организовать себя ментально, то заиграют где угодно, в том числе в ведущих клубах Единой лиги.

Григорий Мотовилов занимался в школе ЦСКА, а затем перешёл в ДЮБЛ «Триумфа». После расформирования клуба из подмосковных Люберец разыгрывающий переехал в Санкт-Петербург в ДЮБЛ «Зенита». В сезоне-2014/15 Мотовилов выступал в Единой молодежной лиге за «Зенит-2», набирая в среднем за матч 13,4 очка, 3 подбора и 2,6 передачи. В августе 2015 года он подписал трёхлетний контракт с «Зенитом». В сезоне-2015/16 принял участие в 12 матчах Единой лиги. Его средние показатели составили 1,8 очка, 1,3 подбора и 1,7 передачи почти за девять минут игрового времени.

В августе 2016 года Мотовилов перешёл в «Урал» на правах аренды (провел 28 игр, набирая 7,5 очка и 1,6 передачи). Перед началом сезона-2017/18 баскетболист вернулся в структуру «Зенита» и выступал в составе команды Суперлиги «Зенит-Фарм». В августе 2018 года подписал двухлетний контракт со «Спартаком-Приморье». В Суперлиге-2018/19 средние показатели Мотовилова составили 11,6 очка и 2,7 передачи (почти за 22 минуты в среднем за игру).