Песков рекомендовал ставить вопрос о взрывах в Архангельске с двух сторон

В Кремле неизвестно о заявлениях врачей о повышении радиационного фона после взрывов в Архангельской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, нужно знать конкретно, какие именно врачи говорят о высоком уровне радиации. «Обезличенно нельзя говорить, — подчеркнул представитель Кремля. — Постановка вопроса «архангельские врачи утверждают» не имеет права на существование».

Он добавил, что если с медиков брали расписки, то они должны выполнять свои обязательства. Говоря о мнении, что картина складывается так, будто государство скрывает информацию, он отметил, что не исключено и то, что «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон».

20 августа Песков рассказал о получении президентом России всех данных по аварии в Архангельской области, разговоры о некоем «радиоактивном облаке» являются абсурдными. По поводу происшествия были высказаны экспертные разъяснения, к которым «нечего добавить», указал он.

На следующий день президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв произошел во время работы над перспективными вооружениями. Он заверил, что сейчас ситуация в месте ЧП находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя.

Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

20 августа четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене.