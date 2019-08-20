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Четыре российские станции перестали отправлять данные о радиации в Вену

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Фото: commons.wikimedia.org
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Четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает CNN со ссылкой на организацию.

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По информации канала, сначала данные перестали передавать радионуклидные станции в Дубне и Кирове. Это произошло после взрыва на полигоне в Архангельской области. 13 августа отключились станции в Билибино и Залесово.

«ОДВЗЯИ связалась с операторами станций при первой возможности. Они сообщили о проблемах со связью и сетью, и мы ожидаем сообщений о том, когда работа будет восстановлена в полном объеме», — рассказали в пресс-службе организации. Там уточнили, что получают данные с 80 радионуклидных станций по всему миру.

19 августа президент России Владимир Путин заявил, что последствия взрыва под Североморском не представляют угрозы. Ранее сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. 17 августа сообщалось, что Минздрав не обнаружил у медиков, которые оказывали помощь в ликвидации последствий ЧП, превышения норм по радиации.

Взрыв на полигоне под Северодвинском прогремел 8 августа. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

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