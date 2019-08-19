Путин заявил об отсутствии угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском

Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. Об этом 19 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ президента французским журналистам.

«Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения (радиационного. — Ред.) фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов — военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о якобы существующей опасности радиоактивного заражения в связи с «определенной техногенной катастрофой».

Путин отметил, что «люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию» и будут представлены к государственным наградам.

17 августа сообщалось, что Минздрав не обнаружил у медиков, которые оказывали помощь в ликвидации последствий ЧП, превышения норм по радиации.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.