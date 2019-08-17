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Минздрав не нашел у медиков превышения облучения после ЧП в Северодвинске

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) обследовало медиков из областной клинической больницы Архангельска после аварии под Северодвинском 8 августа. Превышения норм по радиации не обнаружено, сообщает пресс-служба Минздрава.

Реактивный прорыв: под Северодвинском испытывались «ядерные батарейки»
Взрыв на полигоне Нёнокса произошел при разработке новой двигательной установки

Всего обследован 91 человек, передает «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что медиков, которые оказывали помощь в ликвидации последствий ЧП, обследовали по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой.

15 августа источники в оборонно-промышленном комплексе заявили, что взрыв в Северодвинске был связан с испытанием перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы «ядерные батарейки» (так называют принципиально новые изотопные источники питания). Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

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