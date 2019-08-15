Взрыв под Северодвинском связали с испытанием «ядерных батареек»

Взрыв на полигоне в Архангельской области, унесший 8 августа жизни пяти специалистов «Росатома», не имеет отношения к работам над ракетой «Буревестник». Об этом сообщил источник «Известий» в военном ведомстве и подтвердили еще два источника в ОПК.

ЧП произошло при испытании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы «ядерные батарейки». На военно-промышленном сленге «батарейками» называются принципиально новые изотопные источники питания.

Также источники «Известий» указали, что полигонные испытания реактивной установки проводились впервые. Несмотря на неудачу, разработки будут продолжены. Предназначение и характеристики ускорителя остаются засекреченными.

Разработкой «батареек» занимается Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове. Одно из направлений работы этого научного учреждения — создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов.

Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.

Подробнее — в материале «Известий»:

Реактивный прорыв: под Северодвинском испытывались «ядерные батарейки»