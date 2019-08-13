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Песков напомнил о заявлении «Росатома» по ЧП в Архангельской области

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Организация, проводившая испытания новых вооружений на полигоне в Архангельской области, уже сделала заявления по этому поводу. Об этом напомнил во вторник, 13 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о ЧП.

По словам представителя Кремля, в «Росатоме» объяснили причины аварии, которая, к сожалению, привела к гибели пяти человек.

«Больше мне добавить нечего», — подчеркнул Песков.

Пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области в ходе испытаний «нового специзделия». Об этом заявил накануне на прощании с погибшими глава «Росатома» Алексей Лихачев. Коллеги погибших выполнят задание Родины, безопасность страны будет надежно обеспечена, подчеркнул руководитель госкорпорации.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников саровского ядерного центра — Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Их представят к государственным наградам.

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