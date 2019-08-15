Реактивный прорыв: под Северодвинском испытывались «ядерные батарейки»

Взрыв на полигоне в Архангельской области, унесший 8 августа жизни пяти специалистов «Росатома», не имеет отношения к работам над ракетой «Буревестник». ЧП произошло при испытании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы «ядерные батарейки», сообщил источник «Известий» в военном ведомстве и подтвердили еще два источника в ОПК. « Батарейками» на военно-промышленном сленге называются принципиально новые изотопные источники питания. Несмотря на неудачу, разработки будут продолжены.

Мал, да дорог

Полигонные испытания реактивной установки с изотопными источниками 8 августа проводились впервые , отмечают источники «Известий». Предназначение новой разработки не разглашается.

«Батарейки» использовались вместо традиционных аккумуляторов. По мнению экспертов, они значительно упростят обслуживание и удешевят применение жидкостных ракетных двигателей . В них топливо и окислитель находятся отдельно друг от друга и принудительно подаются в камеру сгорания. Там они смешиваются, происходит инициация — микровзрыв и начинается горение с выделением большого количества тепла. Такая конструкция сложнее, чем у твердотопливных двигателей.

— У двигателя с жидким топливом гораздо больше энергия. А значит, ракета гораздо быстрее разгоняется и достигает высоких скоростей, — пояснил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Минус таких двигателей в их опасности. Топливо и окислитель очень токсичны и взрывоопасны. Они могут привести к катастрофе и гибели людей от отравления или взрыва.

По словам собеседников издания, «атомные батарейки» обеспечивали необходимую мощность заряда для инициации. Причины случившейся нештатной ситуации пока не определены . Найти ответ на этот вопрос предстоит специальной комиссии.

Разработкой испытанных в Нёноксе «батареек» занимается Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове . Одно из направлений работы этого научного учреждения — создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов. Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.

игк Разработкой испытанных в Нёноксе «батареек» занимается Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове Фото: РИА Новости/Андрей Золотов

Характеристики новых изотопных источников питания остаются засекреченными . «Известия» направили запрос в «Росатом» с просьбой раскрыть информацию, какое изделие испытывалось в момент нештатной ситуации, как новые источники питания влияют на характеристики двигательной установки и продолжатся ли работы. На момент публикации ответ не поступил.

По мнению экспертов, «атомные батарейки» — это развитие так называемых радионуклидных термоэлектрических генераторов (РИТЭГи). Это компактные источники энергии, которые использовались для производственных нужд еще в Советском Союзе.

— Визуально источник представляет собой коробку метр на метр , — рассказал «Известиям» главный редактор профильного портала Atomic-Energy.ru Павел Яковлев. — Радиоактивный элемент тщательно упакован в свинцовую защиту. Энергию вырабатывает делящийся элемент — слабый изотоп . Он выделяет тепло, оно преобразуется в электричество. Это надежные устройства, с ними никогда не возникало проблем. При разрушении они создают минимальное заражение в радиусе 30–40 метров, которое не представляет особой угрозы для окружающей среды .

За рубежом также ведутся подобные работы. К примеру, в США с 2015 года реализуется проект Kilopower , в рамках которого создаются ядерные реакторы для космических аппаратов мощностью от 1 до 10 кВт. В прошлом году в пустыне Невада прошли первые испытания такого реактора.

Больше тепла

Новые изотопные источники питания — «атомные батарейки» — на порядок облегчают обслуживание, применение и хранение жидкостных реактивных двигателей , считает главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Для таких двигательных установок очень важно поддерживать термостатичность — когда выдерживается постоянная температура топлива, окислителя и всех систем, — отметил эксперт. — Поэтому эти изделия требуют очень сложной инфраструктуры. Их хранят в специальных помещениях и держат постоянно подключенными к источникам энергии. Перевозят их на специально оборудованных автомобилях. Но благодаря «атомной батарейке» таких проблем больше не возникнет. Изотопный источник выделяет достаточно тепла и электроэнергии, чтобы поддерживать режим термостатичности.

Нештатная ситуация произошла 8 августа на полигоне Нёнокса Минобороны России в Архангельской области. В результате взрыва с последующим возгоранием погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Три специалиста саровского ядерного центра получили ранения.

bur Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Как заявили позднее в «Росатоме», трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

В минувшее воскресенье в Сарове был объявлен двухдневный траур.