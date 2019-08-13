В Кремле напомнили о словах Путина о военных разработках России

Российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам. Об этом во вторник, 13 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о разработке передовых вооружений в США.

По его словам, представители Соединенных Штатов в течение последнего года делали несколько заявлений о проведении подобных исследовательские программы. «Наверное, было бы странно, если бы страна, которая тратит на вопросы обороны больше, чем все остальные страны мира, не занималась подобными проектами», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что Путин неоднократно указывал, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень других стран. Также пресс-секретарь президента переадресовал специалистам вопрос об испытаниях вооружений в Архангельской области, в ходе которых произошел взрыв.

«Аварии, к сожалению, случаются, это трагедии. Но нам важно помнить и о тех героях, которые погибли», — отметил он. Все ведомства делают все возможное для обеспечения безопасности граждан России, добавил Песков.

«В этом не должно быть сомнений», — подытожил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «многому научились» после взрыва на полигоне в Архангельской области России. По его словам, в распоряжении американской армии есть похожие технологии, однако они более продвинутые.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что пять ее сотрудников стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе. Еще троих госпитализировали.

11 августа директор РФЯЦ–ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил, что погибших представят к государственным наградам. 12 августа на прощании с погибшими глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация доведет до конца работу над новыми образцами вооружений в память о погибших.