Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Соединенные Штаты «многому научились» после взрыва на полигоне в Архангельской области России. Об этом президент страны Дональд Трамп написал в Twitter.

«США многому научились после взрыва ракеты в России», — написал республиканец. По его словам, в распоряжении американской армии есть похожие технологии, но более продвинутые.

Трамп добавил, что взрыв ракеты заставил местное население беспокоиться о чистоте воздуха в районе объекта и далеко от него. «Нехорошо!» — написал он.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что пять ее сотрудников стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе. Еще троих госпитализировали.

11 августа директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил, что погибших представят к государственным наградам.