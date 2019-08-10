В «Росатоме» назвали причину взрыва на полигоне под Северодвинском

В «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели людей на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало стечение факторов, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в департаменте коммуникаций компании.

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — цитирует сообщение ТАСС.

В компании отметили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Когда надежды найти их живыми не осталось, было объявлено о гибели пяти специалистов, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания. В «Росатоме» отметили, что финансовая ответственность за будущее семей погибших легла на корпорацию и речь идет не только об одноразовой помощи.

«Это лишь малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас», — говорится в сообщении.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В результате ЧП погибли пять человек.

По словам главы региона Игоря Орлова, на месте взрыва превышения радиационного уровня не наблюдается. Он отметил, что эти показания подтвердили все службы и системы контроля.