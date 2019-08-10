Взрыв прогремел в Копенгагене у здания полиции

Взрыв произошел в ночь на 10 августа у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, пострадавших нет. Об этом сообщает полиция Копенгагена.

«Произошел взрыв поблизости от полицейского участка на улице Хермодсгаде (Hermodsgade). Никто не пострадал», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В свою очередь, датская газета Berlingske опубликовала фотографии, на которых видны разбитые окна и стеклянные двери.

6 августа взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене. Взрывной волной повредило наружную часть вестибюля и фасад здания. Два человека, которые в тот момент находились внутри помещения, не пострадали.