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Взрыв прогремел в Копенгагене у здания полиции

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Фото: REUTERS/Olafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix
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Взрыв произошел в ночь на 10 августа у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, пострадавших нет. Об этом сообщает полиция Копенгагена.

«Произошел взрыв поблизости от полицейского участка на улице Хермодсгаде (Hermodsgade). Никто не пострадал», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В свою очередь, датская газета Berlingske опубликовала фотографии, на которых видны разбитые окна и стеклянные двери.

6 августа взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене. Взрывной волной повредило наружную часть вестибюля и фасад здания. Два человека, которые в тот момент находились внутри помещения, не пострадали.

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