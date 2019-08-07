В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел взрыв

В столице Дании у здания налоговой инспекции прогремел взрыв. Никто из сотрудников офиса не пострадал, сообщает в среду, 7 августа, телеканал TV 2.

Инцидент произошел накануне вечером примерно в 22:15 (23:15 мск). Взрывной волной повредило наружную часть вестибюля и фасад здания. Два человека, которые в тот момент находились внутри помещения, не пострадали. Позднее за помощью к медикам обратился местный житель, который в момент ЧП находился на автобусной остановке неподалеку.

Полицейский инспектор Копенгагена Йорген Берген Сков не стал раскрывать подробностей расследования. Однако он заявил, что, вероятнее всего, это была преднамеренная атака. По его мнению, взрыв был направлен против здания, а не местных жителей.

В середине апреля в Копенгагене прошли демонстрации датской праворадикальной партии Stram Kurs, которые переросли в беспорядки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.