Два человека пострадали в результате небольших взрывов в Бангкоке

По меньшей мере два человека пострадали в результате нескольких небольших взрывов в трех разных местах в Бангкоке. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает Reuters.

В результате разрыва самодельной бомбы незначительно пострадали два дворника. Полиция проводит расследование произошедшего. Точное число взрывов не уточняется.

По данным сотрудников сил безопасности, некоторые взрывы прозвучали у правительственного здания, два других места инцидентов расположены в центральной части Бангкока.

Ранее, в четверг, 1 августа полиция Таиланда сообщила об обнаружении двух поддельных бомб неподалеку от проведения встреч в рамках АСЕАН, в связи с чем были задержаны двое подозреваемых.

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с двухдневным визитом в Бангкоке. Там он примет участие в министерском совещании РФ–АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).