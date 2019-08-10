Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
В Ачинском районе Красноярского края после двух новых взрывов, произошедших 9 августа, введен режим ЧС. По данным Минобороны РФ, в военный арсенал попала молния, началась детонация снарядов. В городскую больницу за помощью обратились уже 10 человек.
В Ачинском районе Красноярского края после двух новых взрывов, произошедших 9 августа, введен режим ЧС. По данным Минобороны РФ, в военный арсенал попала молния, началась детонация снарядов. В городскую больницу за помощью обратились уже 10 человек.