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При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Росатом».

Отмечается, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате взрыва также пострадали трое человек. Они получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Их доставили в больницы, где они находятся под наблюдением врачей.

«От имени огромного коллектива «Росатома» выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка», — цитирует «РИА Новости» сообщение госкорпорации.

Как 9 августа сообщил глава региона Игорь Орлов, превышения радиационного уровня не наблюдается. Он отметил, что эти показания подтвердили все службы и системы контроля.

5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. После возгорания начались взрывы. Всё население находящихся рядом населенных пунктов было эвакуировано. Горение удалось ликвидировать только на следующий день.

По данным Минобороны, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

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