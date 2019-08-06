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СК сообщил о гибели человека при пожаре на складе боеприпасов

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Фото: РИА Новости/Ольга Халманова
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При пожаре на складе боеприпасов в Ачинском районе (Красноярский край) погиб один человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести, сообщил Следственный комитет.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее о гибели при пожаре одного из пострадавших сообщил источник. По его словам, это был военный. В Минобороны эту информацию опровергли и заявили, что этот человек пропал без вести.

Ранее 6 августа жители Ачинского района получили инструкцию от МЧС на случай обнаружения неразорвавшихся снарядов. Им рекомендовано звонить на «горячую линию».

К настоящему моменту взрывы прекратились, сообщили в мэрии Ачинска, но людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности.

Источник в межведомственном центре по ликвидации 6 августа сообщил «Известиям», что работы по ликвидации последствий пожара на территории арсенала под Ачинском (Красноярский край), а также первичная очистка местности от взрывоопасных предметов завершатся в течение трех суток.

Возгорание на складе боеприпасов началось 5 августа. После этого начались взрывы. Жителей населенных пунктов в радиусе 20 км (около 16 тыс. человек) эвакуировали.

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