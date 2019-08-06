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В Минобороны заявили о ликвидации пожара на складе боеприпасов под Ачинском

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Фото: ТАСС/Телеканал ОСА
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Работы по ликвидации последствий пожара на территории арсенала под Ачинском (Красноярский край), а также первичная очистка местности от взрывоопасных предметов завершатся в течении трех суток. Об этом «Известиям» сообщил источник в межведомственном центре по ликвидации.

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По данным Минобороны, пожар полностью ликвидирован. Очагов открытого горения не осталось, детонация прекратилась, сообщили в Минобороны.

Самолеты приступили к проливке территории склада с воздуха, передает ТАСС.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа, из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района был введен режим ЧС.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села. К настоящему моменту взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности.

Пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Ачинской межрайонной больнице. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Причиной пожара, по словам, замминистра обороны Дмитрия Булгакова, мог стать человеческий фактор.

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