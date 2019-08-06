Прямой эфир

Замминистра обороны назвал возможную причину взрывов под Ачинском

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной пожара и последовавших за ним взрывов боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе (Красноярский край) мог стать человеческий фактор. Такую версию 6 августа выдвинул замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Эпицентр внимания: под Ачинск перебрасывают дополнительные силы саперов
Установить причины ЧП на военной базе удастся только через несколько дней

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — цитирует его агентство ТАСС.

Булгаков также добавил, что арсенал подлежит расформированию.

Замминистра прибыл на место происшествия 5 августа. В район была переброшена группа специалистов, саперы, пожарные, спецтехника. В операции задействованы новейшие роботы для тушения пожаров и разминирования снарядов.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа, из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района был введен режим ЧС.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села. К настоящему моменту взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности.

Пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил главврач Ачинском межрайонной больницы Денис Лебедев. Еще один человек числится пропавшим без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Ачинска призвали не ходить в зону риска
Пожарные начнут тушение склада под Ачинском после прекращения взрывов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017