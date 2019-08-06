Замминистра обороны назвал возможную причину взрывов под Ачинском

Причиной пожара и последовавших за ним взрывов боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе (Красноярский край) мог стать человеческий фактор. Такую версию 6 августа выдвинул замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — цитирует его агентство ТАСС.

Булгаков также добавил, что арсенал подлежит расформированию.

Замминистра прибыл на место происшествия 5 августа. В район была переброшена группа специалистов, саперы, пожарные, спецтехника. В операции задействованы новейшие роботы для тушения пожаров и разминирования снарядов.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа, из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района был введен режим ЧС.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села. К настоящему моменту взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности.

Пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил главврач Ачинском межрайонной больницы Денис Лебедев. Еще один человек числится пропавшим без вести.