Число пострадавших от взрывов на складе под Ачинском возросло до 11

В Ачинске госпитализировали 11-го пострадавшего в результате взрывов на складе боеприпасов, сообщает во вторник, 6 августа, ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу.

«Это гражданский, который работает в воинской части. Его госпитализируют в травматологическое [отделение]», — отметили в медучреждении.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

5 августа в арсенале пороховых зарядов под Ачинском (Красноярский край) произошло возгорание и начались взрывы боеприпасов. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов.

На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации огня и последствий пожара привлечены саперы, участвовавшие в специоперации в Сирии, и спецтехника.

6 августа в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, началась эвакуация. Из Ачинска также эвакуировали более 4 тыс. человек.

Позже в мэрии города сообщили, что взрывы на складе прекратились.

Причина возгорания пока не называется.