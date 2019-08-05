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Осколки от взрывающихся под Ачинском снарядов разлетелись на 15 км

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Скворцов
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Разлет осколков от взрывающихся на военном складе в Ачинске Красноярского края снарядов достигает 15 км. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

«Разлет осколков от снарядов составляет до 15 км», — цитирует слова собеседника ТАСС.

По данным источника, горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее источник в экстренных службах рассказал о четверых пострадавших, в числе которых один ребенок. По его словам, два человека отправлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.

ЧП произошло 5 августа в Ачинском районе Красноярского края. Сотрудники МЧС эвакуируют население в радиусе 20 км.

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