Число пострадавших при пожаре на военном складе увеличилось до девяти

Число пострадавших при пожаре на военном складе с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до девяти человек, сообщили в понедельник, 5 августа, в центральной районной больнице.

По словам медиков, некоторое время назад в приемное отделение поступил пожарный, участвовавший в ликвидации возгорания. Он получил травму от взрывной волны. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести, пишет ТАСС.

Ранее в тот же день в хранилище пороховых зарядов произошло возгорание, после чего начались взрывы. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда и другая спецтехника. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в целях безопасности сотрудники МЧС России и военные проводят эвакуацию из четырех близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах города Ачинска. По данным мэрии на 6 августа, 01:20 (5 августа, 21:20 мск), удалось эвакуировать более тысячи горожан. Мероприятия продолжатся и в ночное время, отметили там.