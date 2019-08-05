Прямой эфир

Число пострадавших при пожаре на военном складе увеличилось до девяти

0
Фото: ТАСС/Канал ОСА
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших при пожаре на военном складе с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до девяти человек, сообщили в понедельник, 5 августа, в центральной районной больнице.

По словам медиков, некоторое время назад в приемное отделение поступил пожарный, участвовавший в ликвидации возгорания. Он получил травму от взрывной волны. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести, пишет ТАСС.

Ранее в тот же день в хранилище пороховых зарядов произошло возгорание, после чего начались взрывы. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда и другая спецтехника. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в целях безопасности сотрудники МЧС России и военные проводят эвакуацию из четырех близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах города Ачинска. По данным мэрии на 6 августа, 01:20 (5 августа, 21:20 мск), удалось эвакуировать более тысячи горожан. Мероприятия продолжатся и в ночное время, отметили там.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны планировало расформировать горящий в Красноярском крае склад
Очевидец рассказал подробности эвакуации из Ачинска в связи со взрывами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017