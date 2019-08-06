Прямой эфир

Ил-76 совершил разведку над местом пожара под Ачинском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Ил-76 провел разведку над местом пожара на территории воинской части в Ачинском районе (Красноярский край), где произошли взрывы боеприпасов. Об этом сообщили во вторник, 6 августа, журналистам в департаменте пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Эпицентр внимания: под Ачинск перебрасывают дополнительные силы саперов
Установить причины ЧП на военной базе удастся только через несколько дней

«Экипаж воздушного суда оценил возможность сброса воды на горящий склад», — цитирует сообщение ЦВО ТАСС.

Также сообщается, что замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил — пожар должен быть ликвидирован к исходу дня.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа, из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района был введен режим ЧС.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села. К настоящему моменту взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности.

Пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил главврач Ачинском межрайонной больницы Денис Лебедев. Еще один человек числится пропавшим без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замминистра обороны назвал возможную причину взрывов под Ачинском
Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017