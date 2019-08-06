Ил-76 совершил разведку над местом пожара под Ачинском

Самолет Ил-76 провел разведку над местом пожара на территории воинской части в Ачинском районе (Красноярский край), где произошли взрывы боеприпасов. Об этом сообщили во вторник, 6 августа, журналистам в департаменте пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Экипаж воздушного суда оценил возможность сброса воды на горящий склад», — цитирует сообщение ЦВО ТАСС.

Также сообщается, что замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил — пожар должен быть ликвидирован к исходу дня.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа, из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района был введен режим ЧС.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села. К настоящему моменту взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности.

Пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил главврач Ачинском межрайонной больницы Денис Лебедев. Еще один человек числится пропавшим без вести.