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Источник сообщил о гибели человека на горящем складе боеприпасов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В результате взрывов на горящем складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) погиб один человек. Об этом заявил источник ТАСС.

По словам собеседника журналистов, жертвой стал военнослужащий. Другие подробности не приводятся.

Ранее источники в медицинских кругах сообщали о семи пострадавших при пожаре. По их словам, двое из них — военные, один — ребенок.

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе произошел 5 августа. После него начались взрывы. По данным СМИ, на складе может находиться до 40 тыс. снарядов. Сотрудники МЧС эвакуируют население в радиусе 20 км.

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