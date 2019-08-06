МЧС предупредило жителей Ачинска о возможных неразорвавшихся снарядах

Жители города Ачинска Красноярского края 6 августа в районе 12:00 по местному времени (около 8:00 мск) получили СМС-инструкцию от МЧС с руководством к действию в случае обнаружения неразорвавшихся снарядов.

Накануне, 5 августа, в 20 км от Ачинска произошел пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части. Из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района ввели режим ЧС. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщило 6 августа Министерство обороны.

«В случае обнаружения неразорвавшихся и взрывоопасных предметов обращаться на телефоны «горячей линии» Ачинского района: 8 (391-51) 61349; 8 (391-51) 61399», — говорится в сообщении, оказавшемся в распоряжении «Известий».

В свою очередь, источник в межведомственном центре по ликвидации 6 августа сообщил «Известиям», что работы по ликвидации последствий пожара на территории арсенала под Ачинском (Красноярский край), а также первичная очистка местности от взрывоопасных предметов завершатся в течение трех суток.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села. К настоящему моменту взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности.

Пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил главврач Ачинской межрайонной больницы Денис Лебедев. Еще один человек числится пропавшим без вести.