При пожаре в Салехарде погибла пенсионерка

В Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в социальном доме, где проживали пенсионеры и инвалиды. Погиб один человек, сообщает региональное управление МЧС во вторник, 6 августа.

О возгорании сообщили очевидцы в 1:16 по местному времени (23:16 5 августа мск). Пожарные выяснили, что очаг находился в одной из квартир первого этажа. В прихожей этой же квартиры была обнаружена без сознания женщина 1937 года рождения. Ее отправили в больницу, но спасти пострадавшую медики не смогли.

Пожар ликвидировали меньше чем за полчаса. В результате возгорания повреждена кухня на площади 10 кв. м. Причины и сумма ущерба пока не установлены.

По факту гибели пенсионерки проводится доследственная проверка, сообщило региональное управление Следственного комитета. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

1 августа при пожаре в частном доме в Ленинградской области погибли три человека. Правоохранительные органы рассматривают версию поджога, так как на месте ЧП найдены записки соответствующего содержания.