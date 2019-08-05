Возгорание в здании Академии ФСБ в Москве ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в Академии ФСБ в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

ЧП произошло 5 августа в здании учреждения на Мичуринском проспекте из-за короткого замыкания. В связи с этим из здания эвакуировали 15 человек. По данным агентства городских новостей «Москва», замыкание произошло на подстанции на цокольном этаже академии. Площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

3 августа сообщалось, что поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы.