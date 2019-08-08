Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигоне

Район Двинского залива Белого моря закрыли еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, произошедшем в четверг, 8 августа. Такую информацию предоставил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.

«В Двинском заливе есть район, который закрыли военные. Военные издают ПРИПы (прибрежные предупреждения для судов. — Ред.), капитан порта его публикует. 6-го числа (августа. — Ред) был ПРИП», — приводит слова военного ТАСС.

Он уточнил, что район Двинского залива закрыли до сентября. По его мнению, это не связано с взрывом в военной части.

По информации Минобороны, 8 августа на полигоне недалеко от села Ненокса произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В результате пострадали шесть человек и скончались двое.

В тот же день датчики АСКРО (Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона, сообщили в городской администрации, но он быстро нормализовался.